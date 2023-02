Vlahovic al posto di Osimhen? Spunta un’altra notizia che preoccupa i tifosi del Napoli

L’annata trionfante che sta disputando il Napoli di Luciano Spalletti rischia di non portare solo ed esclusivamente gioie al tifo napoletano. I tanti gioielli del Napoli, infatti, sono finiti nel mirino delle big.

Sono tanti i club che, attirati dal gioco spettacolare dei partenopei, stanno osservando sempre più da vicino le gesta dei calciatori azzurri. Il calciatore che, ad oggi, fa più gola ai club europei è Victor Osimhen.

Da una parte, dunque, il Napoli beneficia della stagione ad altissimo livello con le vittorie sul campo e, si spera, con i trofei che dovrebbero arrivare al termine della stagione. Dall’altra parte, però, questo rendimento strabiliante rischia di portare questi calciatori molto presto via dal Napoli. Per il sostituire il nigeriano si era fatto strada anche il nome di Dusan Vlahovic, un noto giornalista ha fatto chiarezza sulla trattativa.

Vlahovic per il dopo Osimhen? Primo big a compiere il percorso opposto?

La grande forza dimostrata da Victor Osimhen lo ha portato di diritto in cima ai taccuini dei migliori direttori sportivi di tutta Europa. Il nigeriano viaggia su numeri devastanti e, per questo, De Laurentiis e Giuntoli si starebbero rassegnando a perderlo. In estate, infatti, potrebbe partire una vera e propria asta. I partenopei, in caso di partenza, sarebbero costretti a trovare un rimpiazzo di livello e, nell’ultimo periodo, si è fatto strada il nome di Dusan Vlahovic della Juventus.

L’attaccante serbo è arrivato in bianconero nel gennaio 2022 e, a distanza di un anno dal suo arrivo, il suo impatto è stato limitato da infortuni e dalla crisi societaria. Un suo approdo al Napoli, inoltre, entrerebbe di diritto nella storia facendolo diventare tra i primi big a passare dalla Juventus al Napoli e non viceversa.

Osimhen conteso in tutta Europa: la verità su Vlahovic

La notizia che ogni tifoso del Napoli vorrebbe non ricevere mai è sicuramente la cessione di uno dei suoi gioielli. In caso di offerta superiore ai 100 milioni, però, trattenere il nigeriano in azzurro sarebbe molto difficile. Sulla cessione di Osimhen e sull’eventuale acquisto di Vlahovic e ha fatto chiarezza un noto giornalista da sempre vicino alle vicende partenopee: Ciro Venerato.

Nel corso de La Domenica Sportiva in onda su Rai2, il giornalista campano ha parlato dei possibili movimenti in avanti del Napoli. Ecco le parole di Venerato: “Smentite le voci sul Napoli che non rimpiazzerà Osimhen con l’attaccante della Juventus. Il nigeriano non piace solo a Chelsea e Manchester United, ma anche al Paris Saint Germain perché sia Galtier che Campos l’hanno già avuto al Lille“. Tremano, dunque, i tifosi del Napoli che oltre all’altissimo rischio di perdere il loro bomber, con ogni probabilità, non vedrebbero arrivare allo Stadio Maradona il serbo Dusan Vlahovic.