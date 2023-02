Juventus, splendida notizia in vista del derby: una manna per Allegri

Ottima notizia per la Juventus in vista del derby di stasera: Allegri ed i tifosi non possono che esserne felici.

Questa sera alle ore 20:45 la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium il Torino nel derby della Mole che vale la ventiquattresima giornata di Serie A.

I bianconeri vanno a caccia del quarto successo consecutivo che gli consentirebbe di accorciare ulteriormente sulla zona europea e di portarsi a -6 dall’Atalanta sesta in classifica, mentre i granata vogliono scavalcare i rivali e portarsi in ottava posizione. La partita è molto importante da ambo le parti, ma la Juventus sa di avere una ghiotta occasione per rientrare nella corsa in Europa, anche in virtù del suo ricorso al CONI per annullare la penalizzazione di 15 punti.

Juventus, rimonta possibile: i bianconeri credono all’Europa

La classifica, almeno per il momento, dice che la Juventus è ottava in classifica con 32 punti, ma sui bianconeri pesa la forte penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’Appello per il caso plusvalenze. La società ha annunciato da tempo l’intenzione di fare ricorso ed a metà marzo si deciderà se la suddetta penalizzazione sarà revocata o confermata. Inutile dire che, qualora le fossero restituiti i 15 punti, la Juventus stravolgerebbe ancora una volta la classifica, portandosi addirittura in seconda posizione e rendendo la corsa all’Europa ancora più avvincente. Nonostante questa penalizzazione, comunque, la squadra di Allegri non si è mai abbattuta e nello spogliatoio c’è la convinzione di poter ottenere comunque la qualificazione alle prossime coppe europee.

Il derby di stasera contro il Torino vale doppio per i bianconeri che hanno non solo l’opportunità di ribadire la propria superiorità nella stracittadina, ma anche quella di accorciare sull’Atalanta sesta in classifica e di alimentare i propri sogni di rimonta. La Juventus ha dimostrato di essere in salute e non può permettersi di sbagliare la gara di questa sera, anche in virtù del ricorso al CONI che potrebbe regalarle il secondo posto in classifica alle spalle di un Napoli straordinario. Inoltre, Allegri sta recuperando tutti i suoi giocatori più importanti ed al completo la Juventus è una squadra davvero temibile.

E proprio in vista del derby di questa sera, è arrivato l’ennesimo recupero importante per Allegri che non può non essere contento, così come i tifosi. Per la sfida contro i granata, infatti, nell’elenco dei convocati è rientrato Paul Pogba.

Allegri esulta: Pogba recupera ed è convocato per il derby

E’ stata una delle assenze più pesanti in questa stagione per la Juventus, ma ora Paul Pogba è finalmente pronto a dare il suo contributo. Il centrocampista francese, a lungo out per l’infortunio al menisco subito in estate, ha finalmente recuperato al 100% ed è stato convocato per il derby contro il Torino. L’ex Manchester United non dovrebbe partite titolare, ma c’è a possibilità che possa disputare quantomeno uno spezzone di gara per riassaporare il campo.

Un’ottima notizia per Allegri che può finalmente esultare per aver ritrovato un giocatore che, quando in forma, può cambiare le sorti di una partita con la sua qualità. Esultano anche i tifosi che hanno aspettato a lungo il centrocampista francese sul quale nutrivano grosse speranze in questa stagione. Con lui in squadra, la Juventus può credere ancora di più alla rimonta europea, anche considerato il grande momento di forma che sta vivendo un giocatore come Di Maria, già decisivo in Europa League, altro obiettivo dei bianconeri.