Nonostante il primo posto in classifica sia ben saldo a +18 su Inter e Milan, il Napoli di De Laurentiis e Giuntoli non si adagia sugli allori per quanto ottenuto fino ad ora.

Presidente e direttore sportivo, infatti, restano costantemente focalizzati sulla struttura della squadra cercando di anticipare i tempi e le concorrenti per gli innesti del presente e del futuro.

Uno dei componenti della rosa azzurra, titolare nello scacchiere di Luciano Spalletti, potrebbe chiudere dopo questa stagione la sua avventura con i partenopei. Gli uomini mercato azzurri, inoltre, avrebbero già individuato il potenziale sostituto, che sarebbe da tempo nel mirino del Napoli. La palla adesso passa in mano a Cristiano Giuntoli, ancora una volta decisivo per le sorti degli azzurri.

Da Frattesi a Hjulmand, passando per Hojlund e Vicario: il Napoli mette gli occhi sulla Serie A

Lo strapotere mostrato nel corso di questa stagione sta confermando il Napoli di Aurelio De Laurentiis come una delle big del campionato italiano. A testimoniare lo status della squadra partenopea non c’è solo la posizione in classifica. Il Napoli, infatti, sta diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli altri club di Serie A e in ottica mercato Cristiano Giuntoli sta portando avanti sodalizi importanti con le altre squadre italiane. Per questo non è un mistero che il Napoli sia uno degli indiziati principali nella corsa a diversi talenti della Serie A. I partenopei, complici anche le voci su un addio di Lobotka, starebbero pensando all’inserimento di un centrocampista e tra i preferiti ci sono Davide Frattesi del Sassuolo e Morten Hjulmand del Lecce.

Il centrocampo, però, non è l’unico reparto in cui il Napoli potrebbe muoversi al fine di rinforzarsi. Le tantissime voci su Osimhen, e i numeri impressionanti della sua stagione, hanno attirato l’interesse dei più ricchi club d’Europa e, in caso di offerta a tre cifre, per Aurelio De Laurentiis sarebbe molto difficile trattenerlo al Napoli. Per il dopo Osimhen il primo nome è quello di Rasmus Hojlund, attaccante prodigio dell’Atalanta.

La staffetta potrebbe concretizzarsi: calciatore del Napoli ai titoli di coda?

Le mosse di mercato del Napoli riguarderebbero anche la porta. I partenopei, pur avendo ritrovato un grandissimo Meret, vorrebbero accaparrarsi le prestazioni di un altro fenomeno della porta: Guglielmo Vicario. L’estremo difensore dell’Empoli piace molto e presto potrebbe crearsi un vero e proprio asse tra i due club. Nel mirino di Giuntoli, infatti, pare ci sia anche un altro dei grandi talenti dei toscani: Fabiano Parisi.

Il nome di Parisi è da tempo accostato a big come Lazio e Napoli e, complice l’ottima stagione disputata fino ad ora, è probabile che questa sia la sua ultima annata all’Empoli. Tra le fila del Napoli, inoltre, si fa sempre più complicata la posizione di Mario Rui, uomo assist azzurro ma finito nell’occhio del ciclone per il rosso rimediato al Castellani.

L’espulsione di Mario Rui in @EmpoliFC @sscnapoli lo allontana ulteriormente dal club di @ADeLaurentiis a fine stagione. Era già considerato un potenziale partente. Ultimamente è salito l’interesse di Giuntoli per Parisi. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) February 26, 2023

Secondo il noto giornalista Paolo Bargiggia il match di Empoli potrebbe essere stato decisivo per il futuro di Mario Rui. Ecco le sue parole: “L’espulsione di Mario Rui in Empoli-Napoli lo allontana ulteriormente dal club di Aurelio De Laurentiis a fine stagione. Era già considerato un potenziale partente. Ultimamente è salito l’interesse di Giuntoli per Parisi“.