Problemi muscolari dopo l’ultima partita: resterà fuori prossimamente

By

Niente da fare per il calciatore: il problema muscolare gli impedirà di scendere in campo nelle prossime partite.

Il suo infortunio non ci voleva proprio in special modo ora che ci sarà da giocare una delle partite più complesse di tutto il campionato.

La notizia è un vero e proprio shock per la guida tecnica ma anche per la tifoseria che credeva tantissimo nelle sue potenzialità, nella sua capacità di decidere la partite. Ora l’allenatore, che comunque gode di una panchina di un certo livello, dovrà fare i conti per cercare di mettere una pezza a questa situazione.

Barcellona, Xavi dovrà rinunciare al suo top player

La stagione del Barcellona è al momento esemplare nonostante di recente abbia detto definitivamente addio alla possibilità di giocarsi l’Europa League, una competizione nella quale aveva le carte in regola per trionfare. Ma contro il Manchester United il tecnico Xavi ha subito una battuta di arresto non di poco conto: i catalani infatti hanno subito due reti improvvise dopo essere andati in vantaggio.

Autore di quella rete che aveva illuso la tifoseria blaugrana è stato Robert Lewandowski, un attaccante totale che sta dimostrando anche in terra spagnola di avere le capacità per guidare il reparto offensivo del Barça, un lavoro insomma non da poco. Tuttavia, poco dopo la fine dell’ultima partita della Liga, l’ex bomber di Bayern Monaco e Borussia Dortmund ha ricevuto una brutta notizia.

Barcellona, Lewandowski si ferma: salterà il Real Madrid

Durante l’ultima partita della Liga tra Almeria e Barcellona, terminata 1-0 a favore degli andalusi, Robert Lewandowski è stato infatti costretto a uscire anzitempo dal terreno di gioco a causa di un serio problema muscolare di cui ancora non si conosce l’entità vera e propria. Di fatti il polacco deve ancora sottoporsi ai test di rito per capire quanto tempo dovrà stare fermo. Tuttavia, alcune fonti spagnole con in testa Relevo, già parlano di due settimane di stop.

Sarà una assenza pesante quella del numero 9 polacco: salterà infatti una delle partite più importanti della stagione, ovvero il Clasico contro il Real Madrid. Questa partita sarà decisiva per la corsa al titolo con il Barcellona che al momento è in testa con 59 punti ma il Real non molla e insegue a quota 52.

𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼 El jugador del primer equipo Robert Lewandowski tiene una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/5MdnF30B04 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 27, 2023

Nella giornata di oggi il club catalano ha reso note le condizioni del suo centravanti: “Il giocatore della prima squadra Robert Lewandowski ha uno stiramento al tendine del ginocchio alla coscia sinistra“.