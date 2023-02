Calciomercato Inter, futuro Lautaro Martinez: ecco cosa sta succedendo

Il futuro del campione del mondo argentino è meno sicuro che mai: ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore.

L’Inter ha deposto le armi dopo aver buttato alle ortiche l’opportunità di tenere almeno il passo del Napoli, in questo momento irrangiungibile per motivi aritmetici. Perdendo a Bologna i nerazzurri hanno permesso alla controparte partenopea di scappare forse in maniera definitiva.

Quel più 18 pesa come un macigno anche perché è figlio di una serie di errori di valutazione di Simone Inzaghi il quale, ricordiamo, è l’unico che ha dimostrato di mettere in difficoltà gli azzurri battendoli in quel del Meazza lo scorso 4 gennaio, alla prima di campionato dopo lo stop. Sembra passato chissà quanto tempo e invece parliamo di un mese e qualche settimana: in quel frangente tutti i tifosi erano convinti di riuscire ad acciuffare il Napoli. Ma presto le illusioni nerazzurre si sono scontrate con la dura realtà di una squadra fortissima ed equipaggiata sulla carta, ma che si perde in un bicchiere d’acqua nei momenti decisivi.

Uno dei migliori calciatori dell’Inter, che quantomeno sfrutta al massimo le sue indiscusse qualità tecniche, è Lautaro Martinez che continua a essere al centro di numerose questioni di mercato.

Inter, quale sarà il futuro di Lautaro?

In questo momento storico si pensa a tutto tranne che al mercato, chiaramente l’Inter vuole almeno arrivare alle spalle del Napoli per non deturpare il lavoro fatto da Inzaghi da due anni a questa parte. Motivo per cui tutte le attenzioni del tecnico sono riversate sul campo, sui calciatori da usare e così via. Insomma, del mercato se ne parlerà il prossimo giugno, anche se già emergono in background delle sirene inglesi che tentano Lautaro Martinez, il pezzo più pregiato del club di Zhang.

Vista anche la situazione finanziaria del club non proprio florida si pensa già a un imminente cessione di lusso. Ovviamente, almeno stando alle informazioni del momento, non si conosce il nome di colui il quale lascerà Milano, anche se dall’Inghilterra sono convinti che esso corrisponda al nome del Toro Martinez. E il motivo è presto detto: è uno degli attaccanti della nostra Serie A le cui caratteristiche si sposerebbero alla grande con il calcio inglese.

Stando a quanto riferisce TEAMtalk, ci sarebbero almeno tre club su di lui: Chelsea, Manchester United e Arsenal. Tre big di un certo livello, che vorrebbero rimpolpare la loro rosa con un attaccante di prestigio internazionale come Martinez in grado di giocare da solo o fare eventualmente la seconda punta.