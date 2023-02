Premier League, altro che Osimhen: adesso tutti vogliono un altro gioiello di Spalletti

Premier League, altro che Osimhen: in Inghilterra adesso tutti vogliono un altro gioiello del Napoli di Luciano Spalletti, ecco chi.

Non solo Victor Osimhen, il quotidiano Repubblica parla di un altro gioiello del Napoli entrato nella sfera d’interesse dei club di Premier League: ecco di chi si tratta, potrebbe rappresentare un’enorme plusvalenza.

La 24esima giornata di Serie A lascia in dote al Napoli di Luciano Spalletti altri tre punti guadagnati sull’Inter aumentando il distacco dalla seconda in classifica fino agli attuali 18 punti. La stagione fin qui dispuatata dalla squadra azzurra ha davvero dell’incredibile al punto che ora più che al se dalle parti del Maradona si ragiona al quando arriverà la matematica dello scudetto. Questa grande annata da parte di tantissimi interpreti dello scacchiere di Spalletti porta inevitabilmente a grande interesse di mercato, in particolar modo dalla ricchissima Premier League.

Napoli, occhio alla Premier: in estate si teme l’assalto ai big

Il recente mercato di riparazione invernale ha ulteriormente mostrato come il divario economico tra Premier League e resto del mondo sia diventato sostanzialmente incolmabile. Il campionato britannico ha ormai segnato un distacco dagli altri top campionati d’Europa che ha portato sempre più grandi nomi a scegliere i ricchi contratti della Premier a qualsiasi altro progetto.

La grande stagione del Napoli sta mettendo in mostra molti talenti, spesso ancora giovani e con potenziale inespresso, alcuni dei quali non è impensabile possano a breve diventare obiettivi dei grandi club di Premier League, che a loro volta potrebbbero accontentare le elevate richieste economiche mosse da Aurelio De Laurentiis: su tutti quello che più sembra poter destare interesse è Osimhen.

L’attaccante nigeriano, capocannoniere in Serie A con 19 reti messe a segno, si sta dimostrando uno dei migliori centravanti di tutto il panorama europeo e i soli 24 anni d’età lo rendono ulteriormente un potenziale obiettivo di tante big d’Europa. Per lui si è parlato ad esempio del Manchester United e non solo, ma Osimhen non sembra essere l’unico obiettivo del calcio inglese: a riportare la notizia è Repubblica, il quale fa anche il nome di Kim Min-Jae.

Kim via da Napoli? Occhio all’interesse della Premier

Uno dei tanti nomi che si sono messi in mostra in questa splendida stagione del Napoli è senza dubbio Kim Min-Jae. Il centrale coreano è arrivato in estate per circa 20 milioni di euro con la difficile missione di sostituire Kalidou Koulibaly, ma le prestazioni dell’ex Fenerbache hanno sorpreso in positivo e non hanno fatto rimpiangere il senegalese. Sul centrale spunta ora l’interesse della Premier League ed una clausola rischia di favorire l’addio.

Nel contratto che attualmente lega Kim al Napoli compare una clausola rescissoria valida solo per l’estero di poco meno di 50 milioni di euro, la quale però varrà solo per 15 giorni. L’obiettivo di Giuntoli è comunque quello di rinnovare gli accordi presi in estate con l’ex Fenerbache così da potersi tutelare in fase di mercato, ma l’attenzione sul futuro del difensore coreano è e rimarrà altissima fino alla fine del prossimo calciomercato estivo.