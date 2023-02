Inter-Inzaghi: arriva la ‘sentenza’, cos’è successo

Inter-Simone Inzaghi: arriva la decisione della società dopo la sconfitta contro il Bologna, ecco che cos’è successo.

La partita persa al Dall’Ara contro i rossoblu ha confermato la discontinuità della squadra nerazzurra ed il futuro del tecnico ex Lazio non sembra essere più sicuro: arriva la decisione della società, ecco cosa è successo.

Il grande campionato fin qui disputato dal Napoli ha oscurato le prestazioni delle dirette concorrenti, diventando quasi la scusa di alcuni risultati negativi e della distanza ormai quasi incolmabile dagli azzurri capoclassifica. L’unica squadra che in questa Serie A è riuscita a battere la banda di Luciano Spalletti è stata l’Inter che a inizio 2023 si è imposta per 1-0 a San Siro, i nerazzurri non hanno però dato continuità al successo contro i campani mostrando una discontinuità che ha portato Inzaghi e i suoi a trovarsi a 18 punti dal Napoli.

Inter, la sconfitta di Bologna è un’altra conferma: manca continuità

Se tra gli azzurri primi in classifica e l’Inter c’è un distacco di punti così ampio le ragioni sono ovviamente più di una. In primis c’è ovviamente la stagione insensata che sta fin qui disputando il Napoli di Spalletti, ma successivamente occorre navigare quelli che sono i demeriti dei nerazzurri, i quali rispetto allo scorso anno non sono riusciti a tenere la testa da classifica a portata di mano.

La sconfitta in trasferta contro il Bologna mostra il principale problema avuto fino a qui dalla squadra di Simone Inzaghi: la discontinuità. Non è la prima situazione in cui l’Inter, dopo un risultato importante, sembra calare d’intensità nella sfida successiva ottenendo risultati negativi che hanno portato a perdere tantissimi punti, abbastanza da portare l’Inter ad essere fuori con largo anticipo dalla corsa scudetto.

Il pareggio contro la Sampdoria subito dopo il derby vinto 1-0 in campionato, la sconfitta interna con l’Empoli dopo la Supercoppa vinta e l’ultima debacle al Dall’Ara che ha seguito la vittoria contro il Porto, sono solo tre esempi di questa pericolosa tendenza che ha portatto a delle riflessioni da parte della società: a comunicare la scelta ci ha pensato l’ad Beppe Marotta.

Marotta sul futuro di Inzaghi: ecco la scelta della società sul tecnico

Il futuro di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter è stato messo particolarmente in dubbio nel corso delle ultime ore dopo la sconfitta contro il Bologna in campionato. Il tecnico ex Lazio sta facendo bene nelle coppe, dove ha ottenuto le semifinale di Coppa Italia e potrà giocare il ritorno degli ottavi di Champions partendo da una situazione di vantaggio, ma l’andamente altalenante in Serie A non è stato fin qui soddisfacente: a porre fine alle voci ci ha pensato Beppe Marotta.

L’amministratore delegato ex Juve ha parlato ai microfoni di Sky della situazione del tecnico e la ha con queste parole: “Il nostro obbligo è dare soddisfazione ai tifosi. Inzaghi è un allenatore bravo, giovane e preparato. La fiducia in lui non è mai mancata”. Per il momento dunque la posizione dell’ex Lazio resta solida, ma il resto della stagione sarà decisivo nelle scelte che verranno poi prese in estate.