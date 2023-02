Napoli, rinnovo contratto Spalletti: cosa spunta fuori

Il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti continua a tenere banco: ecco cosa spunta fuori.

Una vittoria come quella di Empoli è un punto esclamativo a una stagione che al momento è letteralmente fenomenale. Dal punto di vista dei numeri e della rinnovata mentalità dei calciatori che hanno capito l’entità della posta in gioco.

Il Napoli è il lontano parente di quello che, almeno fino all’anno scorso, temeva di non reggere la pressione. Specialmente contro le cosiddette “piccole”, la formazione partenopea spesso mostrava la sua peggior versione: oggi invece non esistono ostacoli e in ogni partita emerge un nuovo aspetto che rende sontuoso il lavoro di Spalletti. E proprio la permanenza di quest’ultimo a Napoli, che già assapora il suo primo trionfo in campionato, è al centro dei piani della società azzurra.

Napoli, Spalletti pregusta un trionfo meritato

Prima era etichettato come un bravissimo tecnico ma che non aveva nel palmarés un trofeo di peso, che poteva spedirlo nel gotha degli allenatori. Ne ha passate di tutti i colori negli ultimi anni: dalla Roma all’Inter passando per la parentesi, questa volta più che vincente, di San Pietroburgo. Luciano Spalletti ha trovato la quadra a Napoli, i risultati che sta raccogliendo negli ultimi mesi non sono altro che il premio che egli merita per tutto il sudore che ha versato.

Spalletti sa innovare, gestire la rosa, cambiare gli interpreti senza snaturare il gioco di base che è visto come un impianto fisso. Il mister sa anche ovviare alle assenze dei suoi calciatori migliori, vedi Osimhen e Kvaratskhelia, e al contempo sa motivare anche gli “ultimi” calciatori presenti in rosa che per lui in realtà sono fondamentali quanto i titolari. La voglia della società partenopea è quella di gustarsi ancora per molto tempo lo spettacolo del gioco spallettiano. Per questo già si pensa ormai a quando il tecnico toscano apporrà la sua firma sul suo contratto.

Napoli, Corbo commenta il futuro di Spalletti

Il contratto di Spalletti, visti i risultati che sta ottenendo in campo, sarà rinnovato dalla società senza alcun dubbio. Lo riporta la storica firma de La Repubblica Antonio Corbo in un suo editoriale pubblicato oggi. Secondo Corbo, il tecnico, almeno in questo preciso momento storico, non ha altri pensieri se non portare a casa uno o più trofei in questa stagione.

“Il contratto di Spalletti sarà rinnovato in via unilaterale entro il termine del 10 giugno alle condizioni fissate, non c’è penale come per Sarri, ma subito un premio, poi la società intende allungare il rapporto e trattare la clausola per l’anno successivo, al momento Spalletti non ha altro impegno che vincere con il Napoli“. Queste le parole del giornalista che chiariscono gli obiettivi di De Laurentiis: godersi le qualità del suo allenatore per ancora molto tempo.