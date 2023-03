Napoli, Osimhen è inarrestabile: nel mirino un vecchio record

Anche al Castellani di Empoli Victor Osimhen ha proseguito la sua marcia inarrestabile. Il nigeriano ha segnato il gol del 2-0 dei partenopei siglando la diciannovesima marcatura in campionato.

Giunti poco oltre la metà della stagione, Victor Osimhen ha già stabilito il suo personale record di gol. Le 19 reti in campionato più le 2 segnate in Champions League portano il nigeriano per la prima volta in carriera oltre i 20 gol in una stagione.

Osimhen sta risultando sempre più decisivo nelle sorti del Napoli segnando a raffica, in qualsiasi modo e anche da posizioni difficilissime. I partenopei stanno beneficiando del loro bomber che in questo ultimo periodo è assolutamente immarcabile e sembra aver messo nel mirino un vecchio record della Serie A che sarebbe pronto a battere molto presto.

Osimhen mette nel mirino la leggenda: il nigeriano è pronto a scrivere la storia

Il gol segnato al Castellani di Empoli porta Victor Osimhen sempre più saldamente al comando della classifica cannonieri della Serie A. Il nigeriano si trova, infatti, a +6 su Lautaro Martinez, a secco nella trasferta di Bologna, e +7 su Ademola Lookman, rivelazione della Dea nella prima parte di stagione. Con il gol messo a segno nell’ultimo incontro, inoltre, Osimhen compie un altro passo in avanti per raggiungere uno dei più grandi attaccanti della storia della Serie A: George Weah.

La punta del Napoli, infatti, si trova a quota 43 reti totali in Serie A e ha staccato di due la coppia formata da Keita Baldé e Franck Kessié, autori di 41 marcature nelle loro avventure in Italia. In testa alla classifica come miglior marcatore africano della storia in Serie A c’è l’ex bomber del Milan, protagonista in 46 segnature. Già in questa stagione, dunque, Victor Osimhen potrebbe superare un mostro sacro come il liberiano ed entrare di diritto nella storia del campionato italiano.

Osimhen il cannibale: altro record da battere per lui

Essere il miglior marcatore africano della Serie A, però, non è l’unico obiettivo stagionale di Osimhen. Il nigeriano segna in campionato da otto incontri consecutivi ed è diventato il secondo calciatore più giovane della storia a riuscire in ciò, con il solo Roberto Muzzi ad aver fatto meglio. Inoltre, in caso di gol contro la Lazio l’ex Lille raggiungerebbe Trezeguet e Immobile nella classifica all time per i gol consecutivi messi a segno in gare di Serie A, fermi a quota 9.

Più alto in classifica ci sono Pascutti del Bologna con 10 match consecutivi e in testa un trio di leggende: Gabriel Omar Batistuta, Cristiano Ronaldo e Fabio Quagliarella. I tre cannonieri sono riusciti ad andare a segno per 11 match consecutivi, missione che anche Victor Osimhen vuole portare al termine per entrare a far parte di un club esclusivissimo.