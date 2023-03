Premier League, colpo di scena: perché Osimhen potrebbe restare al Napoli

Il nome di Osimhen è spesso accostato alle big di Premier League, ma c’è un colpo di scena clamoroso. Ecco di cosa si tratta.

Il bomber del Napoli fa gola a tutte le grandi squadre, soprattutto in Inghilterra: tuttavia, la sua permanenza non è da escludere.

Quella in corso è senza dubbio la miglior stagione a livello personale per Victor Osimhen. Il bomber nigeriano sta trovando il gol con una frequenza impressionante: sono già 19 le reti in Serie A dopo 20 presenze. Il feeling con la porta sta aiutando indubbiamente in Napoli, che ad oggi si trova a +18 dal secondo posto: un margine ottimale che permette alla formazione di Spalletti di lavorare al meglio in vista degli impegni di Champions League. Intanto, però, si parla del futuro dell’ex Lille: ecco perché potrebbe restare nonostante gli interessamenti dalla Premier.

Premier League, non solo Osimhen: ecco perché può restare al Napoli

Non è certo un mistero: ad oggi, la Premier League è il campionato più potente e con più appeal del mondo. Le grandi squadre inglesi godono di ottime disponibilità economiche e possono ingaggiare grandissimi giocatori. Anche per questo motivo, i top player e le loro squadre stanno faticando a dire di “no” davanti ad offerte irrinunciabili.

Negli scorsi giorni, si è parlato con insistenza di un forte interessamento per Osimhen da parte di top club inglesi. Nello specifico, il Chelsea sarebbe il più interessato al nigeriano: i Blues sono reduci da una sessione di calciomercato invernale faraonica, ma non hanno una punta di caratura internazionale in rosa. Tuttavia, i londinesi starebbero valutando anche un’altra pista decisamente a sorpresa: il ritorno di Tammy Abraham.

Il 9 della Roma è stato sicuramente oggetto di discussioni all’interno della dirigenza del Chelsea. Quando gli inglesi lo hanno ceduto ai giallorossi, infatti, hanno voluto inserire una clausola per la recompra valida esclusivamente per l’estate 2023 dal valore di €80 milioni, il doppio rispetto alla cifra a cui è stato venduto. Ad oggi, però, risulta molto difficile pensare che i Blues investiranno tale somma su Abraham, che due estati fa è stato cercato anche da Aston Villa, West Ham ed Arsenal.

Inoltre, il Chelsea riaccoglierà, almeno formalmente, Romelu Lukaku. Il belga, acquistato dall’Inter nell’estate del 2021 per €115 milioni, è stato prestato ai nerazzurri per la stagione in corso. A Milano ha subito un infortunio che gli ha impedito di riconquistarsi la riconferma in maniera certa, anche se Big Rom ha un solo desiderio: rimanere all’Inter. Per questo cercherà di guadagnarsi la permanenza in Italia, ma sarebbe comunque difficile ipotizzare una sua permanenza a Londra in estate nel caso in cui i nerazzurri non dovessero prolungare il prestito.

Le inglesi guardano in Italia: altri due top player accostati alle big

Ad oggi è presto per parlare del futuro di Osimhen: il presidente De Laurentiis ha dichiarato che non farà fatica a trattenerlo rassicurando i tifosi azzurri, ma il mercato è spesso imprevedibile. Tuttavia, il nigeriano non è l’unico attaccante della Serie A accostato alle big di Premier League: anche Lautaro Martinez e Vlahovic, infatti, sarebbero sotto osservazione.

Secondo varie voci, entrambi piacerebbero al Manchester United, l’unico top club inglese senza un grande attaccante in rosa (al momento c’è Weghorst, ma è in prestito). I Red Devils sono tra le società associate ad Osimhen, ma sarebbero anche sulle tracce dei centravanti di Inter e Juventus. Si prospetta dunque un’estate rovente sull’asse Italia-Inghilterra: il mercato dei bomber è pronto ad accendersi.