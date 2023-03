Napoli, gioia per Spalletti: la dichiarazione in diretta

Gioia per Luciano Spalletti: l’allenatore del Napoli ha ricevuto un importante attestato di stima durante una diretta di TVPlay.

Il tecnico azzurro sta vivendo una stagione trionfale: l’ennesimo attestato di stima ne è la riprova. Insomma, il tecnico toscano non poteva aspettarsi niente di meglio. Momento più che positivo per lui.

Il Napoli sta facendo sognare i suoi tifosi grazie ad una stagione strepitosa. La formazione di Spalletti è prima in classifica con un margine di 18 punti ed è ad un passo dai quarti di finale di Champions League. La vittoria ottenuta in Germania contro l’Eintracht, infatti, ha avvicinato gli azzurri al turno successivo in Europa: al ritorno sarà concessa anche una sconfitta, purché sia con un solo gol di scarto.

L’allenatore toscano è uno dei grandi protagonisti di questa squadra: per lui è arrivato l’ennesimo complimento che testimonia il successo del suo lavoro.

Gioia per Spalletti: le parole in diretta accendono i tifosi

Il Napoli sta vivendo quella che, viste le premesse estive, è una stagione “inaspettata”. Gli azzurri, infatti, hanno detto addio a diversi giocatori importanti come Koulibaly, Insigne e Mertens: la rivoluzione estiva, però, ha portato risultati eccellenti. I volti nuovi si sono adattati immediatamente al campionato italiano: Kvaratskhelia e Kim, per esempio, hanno offerto un ottimo rendimento sin da subito.

La piazza sogna uno scudetto che, guardando la classifica, è sempre più vicino: i 18 punti di vantaggio permettono di credere sempre di più nel grande traguardo. Uno degli uomini più importanti, senza dubbio, è Luciano Spalletti: di lui ha parlato Emilio De Leo, lo storico vice di Sinisa Mihajlovic, durante una diretta con TVPlay. Secondo lui, l’allenatore del Napoli è paragonabile a Guardiola.

“Guardiola è inutile che aggiungo altro, forse è Spalletti in Italia, hanno quel tocco artistico che mi piace tanto. La genialità l’originalità, la voglia di inventarsi qualcosa di nuovo è qualcosa tipico degli artisti e non solo degli istruttori. È bello studiarlo perché ti dà sempre letture diverse, un sistema di gioco che cambia continuamente”: parole al miele per Spalletti, accostato a Guardiola e descritto come un artista.

De Leo: “Voglio iniziare la carriera da primo allenatore”

Come anticipato, De Leo è stato lo storico vice di Sinisa Mihajlovic: i due hanno condiviso una lunga ed importante fase di carriera. L’esperienza più significativa, senza dubbio, è quella sulla panchina del Bologna: anni ricchi di soddisfazioni, ma anche di dolore a causa della malattia dell’allenatore e, in seguito, della sua scomparsa. Ora l’ex allenatore in seconda è pronto a intraprendere la carriera da “solista”.

“Sicuramente vorrei partire a questo punto da solo, era un’idea che stavo maturando da un po’ di tempo e credo di aver fatto un’esperienza molto lunga, sia in questi dieci anni, poi venivo da altri dieci anni a più bassi livelli, ho iniziato nei primi anni del 2000”: De Leo si sente pronto per voltare pagina e allenare una squadra. Inoltre ha aggiunto di aver già avuto dei contatti, ma potrà iniziare solo dalla prossima stagione essendo ancora sotto contratto con il Bologna.