Quanti punti servono ancora al Napoli per essere certo dello scudetto

Il Napoli continua a volare in classifica e si inizia già a pensare allo scudetto: ecco quanti punti servono per la certezza matematica.

Gli azzurri hanno un ampio margine in classifica: ecco, a livello aritmetico, quanto manca per la vittoria finale.

Il Napoli sogna e fa sognare i suoi tifosi. La vittoria ottenuta sul campo dell’Empoli e la seguente sconfitta dell’Inter con il Bologna ha aumentato il distacco a 18 punti. Si tratta di un margine decisamente rassicurante, anche se mancano ancora diverse partite e vari scontri diretti. Inoltre, la formazione di Spalletti è alle prese con la Champions League: il successo all’andata con l’Eintracht rappresenta un buon vantaggio in vista del ritorno. Intanto, la piazza inizia a fare i conti: ecco cosa manca, matematicamente parlando, per la vittoria del campionato.

Napoli travolgente: ecco quanti punti servono per la vittoria

Un’autorete e un gol di Osimhen hanno permesso al Napoli di ottenere altri 3 punti preziosi per la corsa scudetto. La vittoria degli azzurri è stata seguita dal tonfo dell’Inter contro il Bologna: ora i nerazzurri sono a -18 dalla vetta, proprio come il Milan (che ha vinto con l’Atalanta) e, potenzialmente, come la Roma (che deve giocare a Cremona). La lotta per la qualificazione alla prossima Champions League è sempre più accesa, mentre la squadra di Spalletti scappa ad alta velocità.

Solamente dopo 24 giornate, dunque, si inizia già a pensare a quando il Napoli potrebbe essere matematicamente campione d’Italia. Come ricordato, il distacco è di 18 punti e, di conseguenza, il calcolo (come riportato da Repubblica) è molto semplice. La base di partenza è una: per effettuare il conteggio, bisogna ipotizzare un percorso netto da parte di Inter e Milan (e Roma eventualmente).

Con 14 partite da disputare, ci sono ancora 42 punti in palio: dando per certo un rendimento costantemente vittorioso per le milanesi, la formazione di Luciano Spalletti avrebbe bisogno di 25 punti da qui alla fine per vincere lo scudetto. In termini calcistici, servirebbero otto vittorie ed un pareggio, ma il conteggio potrebbe ovviamente cambiare in base ai risultati di Inter e Milan (pareggi o vittorie abbasserebbero la quota).

L’altra classifica: Osimhen punta il titolo di capocannoniere

Il Napoli vola in classifica anche grazie al suo bomber: Victor Osimhen sta vivendo una stagione travolgente e trova il gol da otto partita consecutive. La sua costanza sotto porta permette agli azzurri di partire praticamente da 1-0 in ogni partita: il nigeriano, infatti, è a quota 19 reti in 20 partite in Serie A.

L’ex Lille sta puntando alla vittoria del titolo di capocannoniere. Dietro di lui c’è Lautaro Martinez: il 10 dell’Inter ha segnato 13 volte. Poco sotto si trova Lookman a quota 12: così come il Napoli ha preso il largo in classifica, anche Osimhen si trova in netto vantaggio rispetto agli altri attaccanti. Il 9 azzurro può anche sognare di battere il record di partite consecutive con almeno un gol: Batistuta, Quagliarella e Cristiano Ronaldo si sono fermati a 11.