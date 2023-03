Allegri a sorpresa dopo il Torino: “Non mi aspetto nulla”, ecco a cosa si riferiva

Massimiliano Allgeri a sorpresa ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Torino: “Non mi aspetto nulla”, ecco a cosa si riferiva.

L’allenatore della Juventus ha sorpreso tutti con le sue dichiarazioni post vittoria nel Derby della Mole: “Non mi aspetto nulla”, queste le sue parole, ecco a che cosa si riferiva Massimiliano Allegri.

A chiudere la 24esima giornata di Serie A ci ha pensato il Derby della Mole tra Juventus e Torino. Nella bellissima sfida andata in scena all’Allianz Stadium ad avere la meglio sono stati i bianconeri, capaci di rimontare per ben due volte i granata e portarsi a casa un importante 4-2 firmato Cuadrado, Danilo, Bremer e Rabiot. Gli uomini di Max Allegri approfittano così dei passi falsi di Roma, Atalanta ed Inter e si riscrivono alla corsa Champions, in attesa di novità sul fronte giuridico.

Juve, la zona Champions si avvicina: serve comunque un’impresa

La partita contro il Torino, arrivata subito dopo la show di Angel Di Maria che ha permesso alla Juve di accedere agli ottavi di Europa League dove affronterà il Friburgo, era per Allegri e i suoi un momento cruciale per il proseguo della stagione. Una non vittoria, in una giornata ricca di passi falsi delle dirette concorrenti, avrebbe impedito ai bianconeri di accorciare in classifica, complicando il percorso verso l’Europa.

La gara contro il Toro non è di certo stata una passeggiata per la Juve che anzi nel primo tempo era finita sotto per ben due volte, salvo recuperare grazie ai gol prima di Cuadrado e poi di Danilo. I bianconeri si approcciano così alla sfida contro la Roma con un distacco di 10 punti dal quarto posto, una distanza notevole ma non incolmabile, soprattutto dopo i ritortini di alcuni infortunati, su tutti quello di Paul Pogba.

Il ritorno in campo del francese con la maglia della Juve era atteso con ansia da tutti i tifosi e lo spezzone di gara concessogli da Allegri sembra aver già dato una nuova scintilla a tutto l’ambiente. L’apporto che potrà dare l’ex Manchester United sarà chiave nella corsa europea, ma fondamentali saranno anche gli sviluppi sul piano giuridico e anche di questo ha parlato Allegri nel post partita con toni sorprendenti.

Allegri chiaro sulle questione extracampo: ecco le sue parole

Una vittoria quindi molto importante per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, intervistato nel post partita da Dazn e da Sky, si è detto molto contento del risultato, ottenuto con una squadra definita “rognosa”, e che l’obiettivo resta quello minimo di riuscire ad agganciare e superare una squadra per volta provando a recuperare quante più posizioni possibili. L’ex allenatore di Milan e Cagliari non si è però fermato al campo e ha anche commentato le ultime novità che arrivano dal fronte giudiziario.

Proprio poche ore prima del fischio d’inizio del Derby della Mole tra Juve e Torino è arrivata l’ufficialità del ricorso della Juventus sul caso plusvalenze, dal risultato di esso dipenderà gran parte della stagione e del futuro dei bianconeri, ma Allegri ha scelto di rimanere esterno alla vicenda dichiarando a Sky quanto segue: “Ricorso? Non mi aspetto assolutamente niente, sono cose a cui pensa la società. Bisogna fare punti, stasera era importante vincere per raggiungere il Bologna e rimettersi al settimo posto”. Un Max Allegri decisamente cauto quello che dunque si è esposto sulla questione ricorso, ma è chiaro a tutti come questo possa essere un momento di svolta presente e futura.