Napoli, occhi su un talento: è paragonato a Robben

Napoli, occhio al possibile interesse per un talento offensivo che arriva dalla Liga: è già stato paragonato ad Arjen Robben.

La società azzurra pensa già al futuro e di conseguenza anche al calciomercato, il ds Cristiano Giuntoli potrebbe avere quindi interesse in un talento che sta facendo molto bene in Spagna: per lui si scomoda già il paragone pesante con Arjen Robben.

In attesa del big match di venerdì sera contro la Lazio dell’ex Sarri che aprirà la 25esima giornata di Serie A, il Napoli si gode l’ampliamento del proprio vantaggio sulle inseguitrici da +15 a +18, il quale ha portato tutta la piazza a sentirsi ancora più vicina a coronare quel sogno chiamato scudetto. La dirigenza azzurra non può ovviamente rilassarsi però ed in attesa della matematica vittoria del campionato studia già per il futuro: tra gli argomenti potenzialmente più delicati occhio alla questione esterno destro d’attacco.

Lozano e Politano: quale sarà il futuro?

Trovare uno o più calciatori che non hanno reso nella rosa del Napoli è oggettivamente difficile se non impossibile. La squadra allenata da Luciano Spalletti ha fin qui messo in campo prestazioni sempre convincenti e frutto di un lavoro corale da parte di tutti i calciatori coinvolti, dai titolari inamovibili fino ad arrivare a chi magari fino a qui ha avuto meno minuti a disposizione.

Questo grande rendimento generale potrebbe portare ad interessamenti da parte di club soprattutto esteri nei confronti dei calciatori del Napoli, ma se qualcuno è considerato incedibile se non a cifre elevatissime, qualche altro nome potrebbe invece essere più sacrificabile: tra questi anche Hirving Lozano e Matteo Politano.

Il Chucky porta con sé la grana rinnovo, il suo contratto scadrà infatti nel 2024 ed i 4,5 milioni di euro percepiti lo rendono il più pagato in rosa, in caso l’offerta fosse quindi a ribasso starà al messicano decidere se accettare o forzare la cessione. Addio che sarebbe potuto arrivare da parte di Politano la scorsa estate, quando le voci su un difficile rapporto con Spalletti erano state tante, chissà che nei prossimi mesi non possa quindi arrivarela cessione. In caso di addio di uno dei due il sostituto potrebbe arrivare dalla Spagna ed in particolare dal Villareal: Samuel Chukwueze.

Samuel Chukwueze: ecco chi è il Robben nigeriano amico di Osimhen

Esterno d’attacco classe 1999, Samuel Chukwueze è uno degli elementi cardine del Villareal, club con cui ha totalizzato già 190 presenze realizzando 34 gol e 28 assist. In stagione il nigeriano ha già messo a segno 33 presenze condite da 10 gol e 8 assist e su di lui ci sono state serene inglesi oltre che quelle del Milan, il quale a la scorsa estate aveva pensato a lui come riportato da Calciomercatonews.com.

Esterno rapido e di piede mancino, Chukwueze è stato ribattezzato dal collega esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il Robben nigeriano, un paragone di certo ‘importante’ ma che lascia intuire le caratteristiche del giocatore. Suo sponsor dalle parti di Napoli potrebbe essere il connazionale Osimhen, molto amico dell’esterno del Villareal come mostrato su Instagram nel corso dei ritiri della nazionale.

Il contratto che lega Chukwueze al Villareal andrà in scadenza nel 2024 e questo potrebbe abbassare ulteriormente la valutazione di 25 milioni fatta dagli spagnoli la scorsa estate, inoltre il basso stipendio del nigeriano, circa un milione, faciliterebbe ulteriormente la trattiva a Giuntoli. Chissà se il ds del Napoli vorrà pensare proprio a Chukwueze per rinforzare l’attacco di mister Spalletti.