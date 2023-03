Napoli, non ci sono buone notizie per Luciano Spalletti: di cosa si tratta e perché il mister si starebbe preoccupando?

Il Napoli prepara la sfida del ‘Maradona’ nella quale affronterà la Lazio di Maurizio Sarri che proviene alla pari degli azzurri da un successo in trasferta.

I tifosi non vedono l’ora di vedere all’opera la macchina perfetta tirata a lucido da mister Spalletti che sta dominando in Italia e in Europa si stanno rendendo conto che gli azzurri hanno le loro possibilità di giocarsela per la Champions League. E proprio in Champions, uno scenario che prima non lo aveva mai visto protagonista, uno dei più importanti acquisti estivi del Napoli ha mostrato tutte le sue immense qualità da centravanti puro pur non avendo un fisico importante.

Napoli, Spalletti deve farne a meno

L’infortunio di Raspadori è un problema più grave del previsto poiché la sola presenza in panchina dell’ex Sassuolo è fondamentale per il tecnico. Inoltre subentrando ha sempre dato dimostrazione di tenere tantissimo alla maglia azzurra, una maglia che ha voluto la scorsa estate quando ha fatto di tutto pur di spingere il suo ex direttore sportivo a trovare un accordo con Giuntoli. Insomma, Giacomo ci tiene a fare bene e i tifosi a loro volta ci tengono al suo fisico e alla sua presenza in campo.

Raspadori è fermo ormai da un paio di partite e ha saltato gli ottavi di Champions League dove quest’anno ha detto la sua segnando come nessun italiano aveva fatto negli ultimi anni, ovvero in quattro occasioni (contro i Rangers all’Ibrox Stadium e l’Ajax, all’andata e al ritorno). Intanto si allena al Konami Training Center di Castel Volturno: il Napoli nel suo ultimo report ha comunicato che ha svolto delle terapie per alleviare il dolore muscolare che lo ha colpito alla vigilia della trasferta di Sassuolo. Ma il suo ritorno non sarà immediato. Ne dà notizia la Gazzetta dello Sport in un suo resoconto odierno.

Napoli, quando tornerà Raspadori?

Dopo aver tessuto le lodi del ragazzo e parlato del suo rendimento in Champions, la Rosea nel suo articolo si sofferma sulle tempistiche del suo rientro in campo: “Lui con Simeone si è sobbarcato il peso dell’attacco quando Osimhen era infortunato, ma il Napoli già volava, vincendole tutte, prima del clamoroso ritorno del cannoniere nigeriano“.

“Peccato che Raspa si sia fatto male in allenamento, uno stiramento che lo terrà fuori probabilmente per un mese ancora. Ma – continua Gazzetta – c’è da scommettere che nella volata di primavera sarà un valore aggiunto per un Napoli che deve chiudere la pratica scudetto e soprattutto deve proseguire il proprio cammino in Europa“. Un mese dunque, è questo il tempo che Spalletti dovrà aspettare prima di vedere in campo il suo prezioso attaccante di riserva.