Calciomercato Napoli, “20 milioni”: Giuntoli prepara il colpo

La dirigenza azzurra è già proiettata alla prossima sessione di calciomercato: Giuntoli prepara il grande colpo.

La stagione in corso, vista anche la netta differenza con le avversarie, sta diventando una formalità vera e propria con il Napoli che ha già in tasca la possibilità di diventare campione d’Italia ben prima della fine del campionato.

Complici i risultati pazzeschi raggiunti dal Napoli di Spalletti, il quale in questa stagione di Serie A ha perso soltanto una volta (a Milano contro l’Inter), gli azzurri si permettono il lusso di pensare già al prossimo giugno, quando la dirigenza cercherà di ultimare qualche acquisto anche per far fronte a qualche futura partenza. In effetti il prossimo calciomercato sarà abbastanza movimentato: grazie alla brillante stagione in corso molti calciatori azzurri hanno raggiunto un appeal di mercato non di poco conto.

Uno degli indiziati a essere al centro di qualche ipotetica trattativa è Alex Meret, portiere del Napoli dal lontano 2018.

Napoli, il riscatto di Meret: da riserva a punto fermo di Spalletti

La presenza di Ospina non gli era ingombrante, accanto a lui è maturato tantissimo, ma evidentemente ha sofferto la mancanza di quella titolarità che, almeno nei primi mesi con Ancelotti, pareva intoccabile. Alex Meret è poi è diventato progressivamente il secondo del colombiano e ha visto sfumare la possibilità di giocare titolare in Serie A. Sono stati momenti non facili, culminati poi nella prima stagione di Luciano Spalletti nella quale anche qui ha “sofferto” il dualismo con Ospina.

La scorsa stagione, quando era sceso in campo, aveva mostrato sprazzi del suo talento, ma ha anche fallito in alcune occasioni, tra cui la nota trasferta di Empoli dove mostrò la sua peggior versione subendo tre reti in poco più di dieci minuti. Per molti tifosi quella sarebbe stata una delle sue ultime apparizioni in maglia azzurra: Meret era uno dei primi indiziati a salutare Napoli e durante l’estate era stato persino accostato allo Spezia in una improbabile trattativa di mercato.

Poi all’improvviso, messa da parte la possibilità di acquistare Keylor Navas, il portiere friulano ha ritrovato la fiducia di mister Spalletti e da lì in poi non ha fatto altro che brillare in una squadra praticamente perfetta. Oggi, dal punto di vista del rendimento in campo, è uno dei migliori portieri italiani in circolazione.

Napoli, Giuntoli sonda il nome Vicario

Evidentemente Meret sarà al centro della prossima sessione di mercato nonostante abbia rinnovato il suo contratto fino al 2024. Le sue prestazioni stanno convincendo parecchi club europei, con in testa il Tottenham, che potrebbero fare follie per acquistarlo. Per questo e altri motivi il Napoli deve farsi trovare pronto nell’eventualità che Alex lasci il capoluogo campano a giugno.

Ed ecco che quindi spunta il nome di Guglielmo Vicario, altro portiere italiano che sta dimostrando tra i pali di meritarsi un top club. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, il valore di mercato dell’estremo difensore dell’Empoli si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante ma non impossibile per le casse societarie azzurre con Cristiano Giuntoli che si sta già muovendo in tal senso.