Inter, clamoroso colpo di scena: non ci sarà l’addio

Colpo di scena in casa Inter: un importante membro della squadra è sempre più vicino alla permanenza a Milano.

Novità a sorpresa per i nerazzurri in ottica futuro: ecco cosa sta succedendo dietro le quinte.

I nerazzurri stanno vivendo un momento altalenante: dopo la bella vittoria ottenuta a San Siro contro il Porto, è arrivata la sconfitta in casa del Bologna (la settima in Serie A). Ad oggi, l’Inter è a -18 dal Napoli ed è al secondo posto alla pari del Milan: lo scudetto è lontanissimo, mentre la qualificazione alla prossima Champions League è diventata un imperativo. Simone Inzaghi si aspetta una reazione da parte dei suoi giocatori, anche se le voci sul suo futuro non cennano a placarsi. Intanto, però, ci sarebbe stato un colpo di scena in ottica futuro.

Inter, permanenza vicinissima: niente addio per lui

Con la vittoria dello scudetto ormai quasi impossibile, l’Inter cercherà di trionfare in Coppa Italia (la semifinale sarà contro la Juve) e di avanzare il più possibile in Champions League. La vittoria all’andata contro il Porto ha dato un buon vantaggio, ma la trasferta in Portogallo sarà tutt’altro che facile: la formazione di Inzaghi avrà però a disposizione due risultati su tre. Inoltre, la dirigenza si aspetta che la squadra chiuda in top 4 in Serie A: la mancata qualificazione in Champions sarebbe un danno non trascurabile.

Il futuro dell’allenatore sta diventando un tema ricorrente, ma le recenti parole dell’AD Giuseppe Marotta hanno spento le voci: almeno per ora, l’ex Lazio gode della fiducia dell’ambiente, che però ora vuole vedere una reazione sul campo. Chi non è certo della permanenza, invece, è il gruppo di giocatori in scadenza di contratto: è il caso di Dzeko, D’Ambrosio, Handanovic, Gagliardini, Skriniar (che ha già un accordo con il PSG), De Vrij, Bellanova, Acerbi e Lukaku (gli ultimi tre sono in prestito). Tra di loro, però, ci sarebbe chi è sempre più vicino al rinnovo: si tratta del bomber bosniaco.

Il 9 interista sta disputando la sua seconda stagione agli ordini di Inzaghi. Fin qui ha offerto un contributo decisamente positivo, considerando anche che è stato spesso stato chiamato agli straordinari a causa degli infortuni di Lukaku e Correa. L’ex Roma ha messo a segno reti pesanti, come quella al Milan in finale di Supercoppa: ad oggi sono 28 i centri con la maglia dell’Inter in 83 presenze (a cui si sommano 15 assist).

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, le parti sarebbero vicine alla stretta di mano per prolungare l’attuale contratto: l’accordo dovrebbe prevedere un ingaggio inferiore ai €5 milioni che percepisce attualmente. I nerazzurri intendono puntare ancora su Dzeko: Inzaghi ha già ribadito come il bosniaco stia dando tantissimo alla squadra esprimendo così la sua approvazione per il rinnovo dopo che la situazione sembrava essersi congelata.

Non solo Dzeko: un altro big verso il rinnovo

L’AD Giuseppe Marotta, parlando con Sky Sport, ha affermato che non sarà possibile rinnovare tutti i contratti dei giocatori in scadenza. Oltre ai giocatori che hanno un accordo fino al 2023, ci sono anche quelli che sono legati all’Inter fino al 2024: c’è la volontà di trattare subito per evitare un nuovo caso Skriniar. Uno di loro, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe vicinissimo alla firma: si tratta di Hakan Calhanoglu.

Il turco è un giocatore insostituibile per Inzaghi e c’è la voglia di andare avanti insieme: per questo, la dirigenza gli avrebbe proposto un contratto fino al 2026 con ingaggio pari a quello degli altri top della rosa (€6 milioni annui). La firma sarebbe vicinissima e dovrebbe arrivare prima dell’inizio della prossima stagione. L’altro giocatore in scadenza nel 2024 è Bastoni: la trattativa per il rinnovo sarebbe già iniziata anche con lui.