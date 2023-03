Lautaro Martinez-Premier League: arriva l’annuncio in diretta

Lautaro Martinez è stato accostato ad un trasferimento in Premier League: il suo agente ne ha parlato in diretta con TVPlay.

L’attaccante argentino è uno dei pezzi pregiati della rosa dell’Inter: il suo procuratore ha svelato dettagli importanti sul suo futuro.

Lautaro Martinez è una delle note positive per l’Inter in questa stagione altalenante. L’attaccante argentino, dopo il Mondiale vinto, è tornato a Milano più motivato e sta raggiungendo livelli di rendimento decisamente alti. Per Simone Inzaghi è insostituibile e lo fa riposare solo quando lo ritiene strettamente necessario: il reparto avanzato non può prescindere dalla sua qualità e dalla sua grinta. Tuttavia, negli ultimi giorni è stato accostato ad un trasferimento in Premier League: il suo agente Alejandro Camaño ne ha parlato in diretta con TVPlay.

Lautaro Martinez in Premier League? L’agente parla chiaro

Lautaro Martinez sta vivendo una buona stagione a livello personale: l’argentino ha messo a segno 16 reti in tutte le competizioni (di cui una in finale di Supercoppa) e ha vinto il Mondiale con l’Argentina in inverno. Quella in corso è la sua quinta annata in nerazzurro e ha rinnovato il suo contratto durante quella appena passata legando il suo futuro all’Inter.

Come anticipato, però, negli ultimi giorni si è parlato di forti interessamenti provenienti dalla Premier League per lui. Nello specifico, sarebbero tre i club sulle sue tracce secondo le varie indiscrezioni: Arsenal, Manchester United e Chelsea. A spegnere queste voci, però, ci ha pensato il suo procuratore che, a TVPlay, ha dichiarato: “Lautaro è un uomo molto serio, è un leader e soprattutto è molto interista, è totalmente adattato alla vita milanese e nerazzurra”.

Il fatto che stia indossando la fascia da capitano con regolarità conferma le parole di Camaño: dopo la vicenda Skriniar, infatti, Inzaghi e la società hanno deciso di modificare la gerarchia mettendo El Toro alle spalle dei soli Handanovic e Brozovic. L’agente ha poi aggiunto: “Lautaro ha diversi anni di contratto con l’Inter, io credo che tutto dipenda dalla felicità di Lautaro e non dalla qualificazione in Champions o dalla vittoria dello scudetto, Lautaro c’è nel bene e nel male. Ha un contratto con i nerazzurri ed è molto felice e veste i colori dell’Inter per contribuire a regalare vittorie”.

Queste dichiarazioni sembrano chiudere le porte ad un addio estivo e confermano la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport pochi giorni fa: Lautaro Martinez, insieme a Barella, è ritenuto uno degli incedibili della rosa di Inzaghi.

Camaño: “Saremmo molto felici se…”

Lautaro Matinez è sempre più leader in questa Inter. Le sue parole dopo la sconfitta con il Bologna hanno messo in mostra il carisma e l’attaccamento alla maglia dell’argentino, che ha chiesto scusa ai tifosi e ha esortato tutti a dare qualcosa in più per la maglia nerazzurra. Il campionato è diventato un obiettivo praticamente irraggiungibile, ma Camaño ha sottolineato un altro obiettivo: la Champions League.

“La scorsa settimana sono stato con Lautaro e il ragazzo tiene molto a passare ai quarti di finale di Champions. Saremmo molto felici se l’Inter arrivasse in finale”: il procuratore spera che l’Inter possa arrivare fino in fondo in Europa, anche se ha poi ricordato come ci siano diverse squadre molto forti. La squadra di Inzaghi ha vinto il match d’andata contro il Porto a San Siro grazie al gol di Lukaku: nella difficile trasferta in Portogallo “basterà” non perdere per accedere ai quarti.