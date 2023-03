Inter, chi prende il posto di Inzaghi: spunta il nome che fa impazzire i tifosi

I risultati altalenanti ottenuti da Simone Inzaghi in questi quasi due anni sulla panchina nerazzurra, obbligano la società di Steven Zhang a porsi domande per quanto concerne la guida tecnica futura.

Qualora l’ex Lazio dovesse mancare la qualificazione alla prossima Champions League un suo allontanamento sembrerebbe alquanto scontato. Come eventuali sostituti la Beneamata avrebbe un ventaglio di nomi che fanno sognare i tifosi.

Non mancano alternative e soluzioni nel caso in cui l’Inter decidesse di sollevare dall’incarico Simone Inzaghi al termine di questa stagione. I tifosi nerazzurri, che con Inzaghi in panchina hanno ottenuto già tre trofei, vorrebbero alzare ancor di più l’asticella. I nomi circolati hanno mandato in visibilio il popolo interista che, adesso, attende di capire quali siano i piani della società.

Inzaghi rischia parecchio: la gara di Bologna potrebbe essere stata un crocevia

Quando nell’estate 2021 l’Inter si separò da Antonio Conte e ingaggiò Simone Inzaghi, reduce da ottime annate alla Lazio, i nerazzurri avevano appena vinto il titolo ma erano stati investiti da un ridimensionamento molto importante. Insieme al tecnico dello Scudetto, infatti, furono ceduti anche due tasselli fondamentali di quella squadra: Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. L’avvento di Inzaghi sulla panchina dell’Inter, inoltre, non era stato nemmeno troppo negativo. Alla sua prima stagione, infatti, il tecnico ha portato a casa Supercoppa Italiana e Coppa Italia battendo per due volte la Juventus.

Inzaghi ha anche rischiato di centrare una tripletta nazionale, sfiorando uno Scudetto perso a Bologna in favore dei cugini del Milan. Un anno dopo, ancora a Bologna, Inzaghi tocca il punto più basso della sua gestione, subendo una sconfitta che non lascia diritto di replica ai suoi. La sua Inter è troppo discontinua e, adesso, rischia di non centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Si studia il dopo Inzaghi: un nome fa sognare i tifosi

Se l’ex Lazio dovesse mancare l’obiettivo minimo stagionale la sua posizione sulla panchina della Beneamata potrebbe farsi più difficile del previsto. Tra i principali indiziati a prendere il posto di Inzaghi in caso di esonero c’è un ex nerazzurro che non ha mai nascosto la sua voglia di allenare l’Inter. Si tratta di Diego Simeone, all’Atletico Madrid da 12 anni e, probabilmente, alla fine del suo ciclo Colchonero.

Simeone non ha mai nascosto la voglia di tornare all’Inter, dopo la sua esperienza in nerazzurro da calciatore. I risultati deludenti del suo Atleti, uniti alla lunga permanenza sulla panchina rojiblanca, portano a pensare che questa potrebbe essere la sua ultima stagione a Madrid. A rendere difficile l’eventuale operazione è l’alto ingaggio percepito dal tecnico argentino. Per questo, come riporta La Stampa, i nerazzurri starebbero valutando anche il profilo di un altro ex centrocampista nerazzurro: Thiago Motta. Dopo la buonissima annata allo Spezia, infatti, Motta è stato chiamato per risollevare il Bologna. L’italobrasiliano sta ben figurando in questa impresa e la sensazione è che nel giro di pochi anni si possa trovare seduto sulla panchina di una big d’Italia o d’Europa. L’Inter monitora la situazione e, intanto, lancia l’ultimatum a Simone Inzaghi.