Calciomercato Napoli, colpo di scena: l’annuncio dell’agente è molto chiaro

Il calciomercato del Napoli sta già prendendo corpo: l’agente di un calciatore, però, ha rilasciato un commento molto chiaro.

Gli azzurri pensano già al futuro della rosa di Spalletti: l’annuncio di un procuratore ha fatto chiarezza sulla situazione.

Il Napoli è sempre più capolista: dopo l’ultimo turno, infatti, gli azzurri hanno aumentato il distacco dalle milanesi a 18 punti. La vittoria dello scudetto, dunque, si avvicina con il passare delle settimane, ma la squadra di Spalletti pensa anche alla Champions League: l’andata contro l’Eintracht ha portato ad un doppio vantaggio che, in vista del match di ritorno da giocare al Maradona, è decisamente rassicurante. Intanto, però, si pensa anche alla prossima stagione: l’agente di un calciatore ha commentato il futuro del proprio assistito in modo molto chiaro.

Calciomercato Napoli, l’agente parla chiaro: ecco cosa è emerso

Il calciomercato è alla base della straordinaria stagione del Napoli: durante la scorsa estate, infatti, la dirigenza ha apportato una vera e propria rivoluzione che ha radicalmente cambiato la rosa. Dopo gli addii di giocatori importanti come Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz o Mertens, sono arrivati giocatori nuovi che hanno avuto un grande impatto sin da subito. È il caso, per esempio, di Kvaratskhelia e Kim che, pur provenendo da campionati “minori”, non hanno avuto bisogno di tempo per adattarsi e sono diventati subito titolari fornendo ottime prestazioni.

Ad oggi è certamente presto per pronosticare quella che sarà la strategia in vista della prossima sessione di calciomercato. Tuttavia, già ora si parla di possibili cessioni e acquisti: sono diverse le indiscrezioni che riguardano il Napoli. Salvo sorprese, non dovrebbero esserci cessioni illustri: il presidente De Laurentiis ha recentemente dichiarato che non avrà difficoltà a trattenere i big. Tra i nomi accostati alla maglia azzurra, invece, c’è quello di Fabiano Parisi: l’agente Mario Giuffredi ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di TMW.

“Parisi è pronto per una grande squadra. Questa sarà la sua ultima stagione con l’Empoli. Potevamo già andare via questa estate, il suo percorso nel club è finito ed è giusto che il calciatore possa ambire a qualcosa di più importante”: con queste parole, il procuratore ha messo in chiaro che, salvo clamorosi colpi di scena, Parisi cambierà squadra in estate. Tuttavia, non si è sbilanciato sulla possibile destinazione, poiché ha affermato che è troppo presto per indicare una società specifica.

Il Napoli starebbe osservando la crescita del ragazzo, ma la concorrenza sarebbe decisamente agguerrita. In passato, infatti, si è parlato anche di Juve, Inter e Milan sulle sue tracce. Per ingaggiarlo, dunque, potrebbero essere decisive le tempistiche durante la trattativa: arrivare in anticipo potrebbe essere determinante.

Per Parisi in azzurro c’è un “problema”

Parisi si sta mettendo in mostra come uno dei talenti italiani più interessanti: in questa stagione ha collezionato 21 presenze (tutte da titolare, sostituito una sola volta) mettendo a segno 2 gol in Serie A. Sul classe 2000 ci sarebbero tanti top club italiani, ma il Napoli avrebbe un “problema” nell’ingaggiarlo: in rosa ha già due terzini sinistri di alto livello come Mario Rui e Mathias Olivera.

Per puntare su di lui, gli azzurri dovrebbero vendere uno dei due: difficilmente, infatti, la dirigenza costruirebbe una squadra con tre interpreti per lo stesso ruolo. Considerando che il portoghese sta disputando un’ottima stagione e che l’uruguagio ha offerto un contributo prezioso quando è stato chiamato in causa, dunque, il Napoli potrebbe rinunciare alla corsa per Parisi. Insomma, nulla è ancora ben delineato, bisognerà aspettare l’evolversi delle situazioni.