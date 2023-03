Antonio Conte, la notizia sconvolge tutti: colpo di scena clamoroso

L’allenatore del Tottenham Antonio Conte continua a far parlare di sé in Inghilterra: la notizia è davvero sconvolgente.

La stagione di Antonio Conte alla guida del Tottenham continua ad essere molto tribolata e nelle ultime ore c’è stato un colpo di scena davvero clamoroso che ha lasciato tutti senza parole.

Mercoledì sera si sono disputati gli ottavi di finale della FA Cup, coppa alla quale gli Spurs puntavano molto per poter chiudere la stagione vincendo almeno un titolo in patria. Per i londinesi è ormai impossibile vincere la Premier League, mentre in Carabao Cup sono stati eliminati al terzo turno dal Nottingham Forest. Proprio per questo motivo l’FA Cup era motivo di riscatto per il Tottenham, ma i tifosi hanno dovuto ingoiare un altro boccone amarissimo.

Figuraccia per il Tottenham di Conte: eliminazione bruciante in FA Cup

Il Tottenham rischia seriamente di chiudere l’ennesima stagione con zero titoli in bacheca. Gli Spurs di Antonio Conte, al momento sostituito da Cristian Stellini in panchina per motivi di salute, dopo essere stati eliminati in Carabao Cup e con possibilità di vincere la Premier League pari ormai a zero, hanno dovuto salutare un’altra competizione, l‘FA Cup. Mercoledì sera si sono disputati gli ottavi di finale della competizione nella quale il Tottenham nutriva forti speranze per poter finire la stagione sollevando almeno un trofeo, ma così non sarà. Ciò che più sorprende, però, non è tanto l’eliminazione, ma il come è arrivata, visto che per gli Spurs si è trattata di una vera e propria figuraccia.

I londinesi, infatti, hanno perso 1-0 sul campo dello Sheffield United, club che milita in Championship, passato in vantaggio al 79′ grazie alla rete di N’Diaye. Al di là del fatto che lo Sheffield United sia un club di grande tradizione (era in Premier League solo 2 anni fa ndr.), essere eliminati da un club attualmente nella B inglese ha fatto molto male al Tottenham che non ha giocato una grande partita. Al termine della gara, in conferenza stampa Stellini ha chiesto scusa ai tifosi che di certo non possono essere soddisfatti per quanto stanno facendo vedere gli Spurs quest’anno.

Una sconfitta che mette ancora di più in discussione il futuro di Antonio Conte in quel di Londra e non è da escludere che le strade possano separarsi a fine stagione, indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Tottenham-Conte: il divorzio è sempre più probabile

Al momento, il Tottenham occupa il quarto posto ed è a +4 sul Newcastle, ma i Magpies hanno ben due partite in meno rispetto agli Spurs e nel caso in cui dovessero vincerle entrambe, supererebbero gli Spurs e si porterebbero a +2. La qualificazione alla prossima Champions League è ora prioritaria per il Tottenham, ma non è detto che il raggiungimento di tale obiettivo possa portare ad una conferma di Antonio Conte sulla panchina londinese.

L’operato del tecnico salentino è stato spesso criticato dai tifosi e gli Spurs non sarebbero soddisfatti del lavoro svolto fin qui, considerato che sul mercato ha investito molto per creare una squadra competitiva. Inoltre, Conte ha spesso lanciato frecciate alla propria dirigenza in conferenza stampa ed i rapporti sono sempre stati molto tesi tra le parti nell’ultimo periodo. Ecco che allora il divorzio a fine stagione è sempre più probabile e per Conte potrebbero aprirsi le porte dell’Italia.

Qualora dovesse non confermare Allegri sulla propria panchina, infatti, la Juventus sta pensando proprio ad un suo ritorno per provare a rinascere. Occhio, però, anche all’Inter che pure potrebbe decidere di puntare Conte in caso di addio di Simone Inzaghi.