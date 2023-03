Calciomercato, ipotesi pazzesca: ‘figlio d’arte’ in Serie A, tifosi pazzi di gioia

Calciomercato, arriva l’ipotesi pazzesca per uno dei top club d’Italia: ‘figlio d’arte’ in Serie A, tifosi pazzi di gioia per la notizia.

Il mercato non si chiude mai e le voci o le ipotesi continuano a nascere e svilupparsi anche in questi mesi, l’ultima idea pazzesca entusiasma i tifosi: il ‘figlio d’arte’ potrebbe approdare in Serie A, ecco di chi si parla.

Il campionato di Serie A prosegue ed in attesa della 25esima giornata l’ultimo week end, e non solo, hanno regalato nuovi temi e soprattutto hanno ulteriormente reso evidenti alcune situazioni in classifica. In testa il Napoli ha allungato ancora sulle dirette concorrenti portando il distacco dal secondo posto a 18 punti, un divario che pare sempre più incolmabile al punto che per chi sta inseguendo gli azzurri potrebbe già essere tempo di pensare al futuro.

Mercato Serie A, un ‘figlio d’arte’ per una delle big?

La distanza tra il Napoli di Spalletti e chi nel corso dell’annata ha provato a tenere il passo è parsa più che evidente. Gli azzurri hanno segnato un vero e proprio solco che squadre come Inter, Milan e Juventus dovranno essere brave a colmare tramite modifiche tattiche e tecniche e soprattutto con un calciomercato che sia degno di nota.

Le tre squadre che storicamente hanno quasi sempre dominato la Serie A sono parse in grosso ritardo sul Napoli, forse come mai prima d’ora, ed il lavoro a cui le rispettive dirigenze sono chiamate sarà estremamente difficile, soprattutto considerando la crisi economica che ormai da anni sta dilaniando il calcio italiano. Per uno tra Inzaghi, Pioli e Allegri un primo passo potrebbe essere un giovane talento il cui cognome è già ben noto in Italia.

Tutte e tre le squadre hanno necessità di aggiungere talento e freschezza alle proprie rose ma chi più di tutti sembra necessitare ciò nella fase offensiva è il Milan. I rossoneri sin dalla scorsa estate stanno valutando un rinforzo da inserire sulla fascia destra ed il nome giusto potrebbe essere quello di Timothy Weah. L’americano è figlio di quel George Weah che ha già illuminato San Siro in maglia rossonera e chissà che il ragazzo non possa ripercorrere le orme del padre.

Timothy Weah, un americano per il Milan

Attaccante classe 2000, Timothy Weah non è ormai più un nome nuovo per gli appassionati di calcio di tutto il Mondo. Il calciatore in forza al Lille ha preso parte al Mondiale in Qatar con i suoi USA e nelle quattro gare disputate, tutte da titolare, ha realizzato una rete nella sfida contro il Galles. Weah, che vanta anche un passato nelle giovanili del PSG, club con cui ha esordito nel 2018, potrebbe dunque essere il nome giusto per il Milan.

Il contratto del calciatore statunitense scadrà nel 2024, un fattore che come ormai noto può abbassare la sua valutazione nel corso della prossima estate, e come Leao arriva dal Lille, squadra da cui negli ultimi anni sono usciti vari talenti come il già citato portoghese e Victor Osimhen. Weah, figlio di George, calciatore amatissimo dai tifosi del Milan, è in grado di giocare sia da esterno d’attacco che da prima punta, caratteristica che lo renderebbe perfetto per Pioli anche con il nuovo modulo. Per il momento non si può parlare nè di trattativa e nè di interessamento, ma chissà che nelle prossime settimane non possa cambiare qualcosa.