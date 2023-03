Kvaratskhelia, per quale squadra tifa e cosa ha detto al suo agente su Napoli

L’agente di Kvicha Kvaratskhelia ha rivelato a GeoTeam per quale squadra tifa il georgiano e cosa gli ha detto su Napoli.

Assieme ad Osimhen, Kvaratskhelia è il grande protagonista di questa straordinaria stagione del Napoli. L’esterno d’attacco georgiano ha conquistato subito la tifoseria azzurra che sogna di vederlo a lungo con la propria maglia.

I top club europei si sono messi già sulle sue tracce, ma la società partenopea non ha alcuna intenzione di lasciare andare Kvaratskhelia dopo appena un anno. Anche lo stesso esterno d’attacco georgiano non sta pensando di lasciare il Napoli dopo solo una stagione e la conferma che in azzurro si trovi molto bene è arrivata dal suo agente Mamuka Jugeli che ha rilasciato una lunga ed interessante intervista al media georgiano GeoTeam.

Jugeli rivela: “Kvaratskhelia adora Napoli. Rinnovo? Non c’è fretta”

L’impatto sul nostro campionato da parte di Kvaratskhelia è stato semplicemente devastante ed ancora oggi tutti si stanno chiedendo come abbia fatto Giuntoli a scovare un talento simile beffando i top club europei. Mentre tutti lo ammirano, il Napoli si sta godendo il proprio gioiello e l’esterno d’attacco georgiano in campo sta ripagando al meglio la fiducia riposta in lui in estate. Le sue prestazioni gli sono valse l’interesse delle big d’Europa, ma sia da parte di Kvaratskhelia che da parte del Napoli c’è la voglia di continuare insieme, anche perché al georgiano Napoli come città piace molto e a dichiararlo è stato il suo agente Mamuka Jugeli in un’intervista a GeoTeam, emittente georgiana.

L’agente di Kvaratskhelia ha affermato come al suo assistito piaccia tutto di Napoli e che al momento da parte loro non c’è alcuna fretta per quanto riguarda il rinnovo del contratto del giocatore. Jugeli ha confermato di aver incontrato Giuntoli a Gennaio e che è stato lo stesso ds azzurro a dichiarare che anche la società non ha urgenza nel trattare il rinnovo, rimandando quindi tutto all’estate, momento in cui i tifosi temono possa esserci un vero e proprio assalto da parte dei top club e di una squadra in particolare. Jugeli ha infatti affermato: “Io e suo padre Badri siamo tifosi del Barcellona, invece Kvaratskhelia ama il Real Madrid. È un giocatore di quel livello lì, lui può giocare ovunque”. Parole che, in vista dell’estate, preoccupano i tifosi, considerato che proprio il Real Madrid è uno dei top club interessati al giocatore.

Kvaratskhelia giura fedeltà al Napoli: ecco cosa ha detto al suo agente

Nonostante il forte interesse delle big d’Europa, il Napoli non ha intenzione di privarsi di Kvaratskhelia già in estate e servirebbe solo un’offerta di quelle davvero folli per convincere gli azzurri a lasciarlo andare. L’esterno d’attacco georgiano non pensa al futuro ed è concentrato solo sulla stagione attuale, anche se come rivelato da Jugeli ha già preso una decisione importante in merito a questo: in Italia vuole vestire solo la maglia del Napoli.

Il suo agente ha dichiarato come sia stato proprio Kvicha a dirgli che non giocherà per nessun’altra squadra italiana, anche se non ci può essere una certezza assoluta. Queste le parole dell’agente in merito: “Kvaratskhelia non si trasferirà dal Napoli in nessuna squadra italiana. Ho parlato con Khvicha e lui mi ha confessato: Mamuka, non giocherò in un’altra squadra italiana al di fuori del Napoli. Poi non so cosa accadrà tra 10-15 anni, magari l’Inter lo chiamerà e lui vorrà andarci, ma ad oggi non ne vuole sapere. In Italia, per lui, c’è solo il Napoli”.