Napoli, la riconoscenza di Ghoulam è commovente: il video fa il boom di like

Il terzino algerino, oggi in forza all’Angers, non ha affatto dimenticato la sua lunga esperienza a Napoli: ecco cosa ha pubblicato recentemente.

Faouzi Ghoulam è legato tantissimo alla città di Napoli tanto che ancora oggi continua a dimostrare tantissimo affetto nei confronti della tifoseria. Il terzino oggi gioca in Ligue 1, ma non ha affatto dimenticato il percorso che lo ha visto protagonista nella storia recente degli azzurri.

E così, quasi all’improvviso, arriva l’ennesima dimostrazione di affetto con l’algerino che continua a sostenere i suoi ex compagni di squadra da lontano, ma con consapevolezza di tornare un giorno, magari per festeggiare quello Scudetto che appare sempre più vicino. Insomma, Faouzi è diventato anche lui napoletano e non fa altro che dimostrarlo tramite i suoi canali social. Ecco cosa ha pubblicato recentemente.

Ghoulam, il video su Napoli è commovente: pioggia di like

Sui social è seguitissimo dai tifosi del Napoli e lui si è sentito quasi obbligato a ripagare tutto questo affetto che solo il popolo azzurro sa donare. E così nella giornata di oggi, pochissime ore fa, il terzino algerino dell’Angers ha pubblicato un video molto commovente dalla durata di pochi secondi ma molto intensi nei quali si legge la scritta “Ti amo” e si vede un bellissimo panorama della città.

Faouzi ha accompagnato questo video con il seguente testo che ha colpito tutti i tifosi partenopei: “IL Napoli. Non è soltanto Calcio. È amore. Quello che ho ricevuto, quello che ho dato e che auguro a tutti di poter provare, almeno una volta, nella loro vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghoulam Faouzi (@ghoulam.faouzi)

Tutto questo arriva a poche ore di distanza da una feroce diatriba con protagonista proprio Ghoulam che su Twitter si è scontrato con un tifoso della Juventus. Quest’ultimo aveva invitato i tifosi del Napoli a festeggiare la vittoria dello Scudetto, ma stando attenti a “non farvi saltare le dita o spararvi tra di voi per sbaglio“. Subito dopo queste parole offensive è intervenuto l’algerino che ha risposto al tifoso dicendogli che “non sono affari tuoi come vogliamo festeggiare“. Da qui è partita un’aspra polemica come se ne vedono tante in giro sui social, con la differenza che qui un ex calciatore di lungo corso del Napoli ha preso le difese della città, come se fosse ancora oggi parte integrante della squadra.