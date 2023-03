Inter, Lukaku sempre più in bilico: spunta la soluzione ‘low cost’

In questo dato momento l’aria che si respira in casa Inter è tutt’altro che positiva. I nerazzurri non riescono a trovare continuità e, in caso di stagione fallimentare, in tanti potrebbero salutare: tra questi anche Romelu Lukaku.

Il centravanti belga si aspettava un ritorno decisamente diverso in quella che, prima del fallimentare passaggio al Chelsea, era stata la sua casa per due stagioni e in cui si era consacrato riportando ai nerazzurri uno Scudetto che mancava da una decade.

Il viaggio di andata e ritorno a Stamford Bridge ha, però, riconsegnato ai nerazzurri un calciatore totalmente differente. Oltre ai tantissimi e decisivi acciacchi fisici patiti, infatti, al belga sembra che stiano mancando fiducia e lucidità, soppiantate da malumore e nervosismo quasi cronico. Per questo la sua posizione all’Inter, se le cose continuassero ad andare così, potrebbe diventare sempre più un’incognita.

È tornata la Lu-La ma non sembra più esserci intesa

Romelu Lukaku, il grande colpo dell’estate nerazzurra, fino ad ora non ha reso come tutte le parti speravano. Dopo l’annus horribilis passato al Chelsea il belga aveva scelto di tornare nel posto che più di ogni altro aveva sentito come casa: San Siro. Il suo ingaggio, inoltre, ha portato Marotta e Ausilio ad allontanarsi dall’altro grande sogno dell’estate che, visto il rendimento avuto, rischia di essere un rimpianto per i nerazzurri. Si tratta di Paulo Dybala, da molti dato quasi per certo all’Inter inizialmente ma che alla fine ha deciso di unirsi alla Roma di José Mourinho.

Il motivo principale di questa brutta stagione da parte di Lukaku è da ricondurre nella scarsa condizione fisica e atletica, influenzata dai tantissimi infortuni che l’ex Manchester United ha patito nell’ultimo anno. A differenza di quello di Conte, inoltre, il gioco di Inzaghi non sembra essere fatto su misura per le sue caratteristiche e, progressivamente, il tecnico si è affidato sempre più spesso all’altro ariete nerazzurro: Edin Dzeko.

L’Inter potrebbe optare per la rivoluzione: il futuro di Lukaku avvolto dalle nubi

L’Inter di Inzaghi, sconfitta malamente a Bologna, non sta vivendo un periodo felicissimo e, a causa degli ultimi risultati negativi, ha dissipato il piccolo vantaggio sulle altre concorrenti ai posti Champions. Se non dovesse arrivare la qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie il progetto nerazzurro potrebbe subire una brusca rivoluzione che porterebbe via da San Siro alcuni interpreti. Tra loro anche Romelu Lukaku che, insieme a Joaquin Correa, sarebbe l’indiziato numero uno a lasciare l’Inter. Al posto del belga inizia a farsi strada un nome suggestivo e low cost. Si tratta di M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia.

A differenza di Lukaku, il centravanti angolano dello Spezia sta vivendo un’ottima stagione e, attualmente, si trova al quarto posto della classifica marcatori. Il suo profilo è in linea con i parametri economici nerazzurri e il contratto in scadenza nel 2024 lascia ampi spazi di manovra alla dirigenza interista. Nzola è da tempo nel mirino del Torino ma, un’eventuale chiamata dell’Inter, potrebbe rimescolare le carte del suo futuro.