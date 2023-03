L’ex fidanzata ha vinto L’Isola dei Famosi: lui è appena diventato un giocatore del Napoli

Parla una ex fidanzata di un giocatore del Napoli: la loro storia era nota a tutti, lei rivela perché non stanno più insieme.

Da tempo non si parlava di un po’ di “sano” gossip in merito ai calciatori azzurri. I tifosi partenopei ricorderanno diversi episodi inerenti più la cronaca rosa che le questioni di campo. Come la prima fidanzata del Pocho Lavezzi, ad esempio.

La quale si rese protagonista di una aggressione con una cinghia in seguito ad un incidente stradale di lieve entità. Avvenne proprio nei primi mesi dell’ex attaccante argentino al Napoli. O di come un’altra sua ex partner, Yanina Screpante, bollò polemicamente la città dopo una rapina subita. E poi ce ne sono state altre di storie, come ad esempio l’intreccio che ha imparentato Marek Hamsik e Walter Gargano ai tempi, avendo quest’ultimo sposato Michaela Hamsik, sorella dell’ex capitano azzurro. E poi quanti sorrisi hanno portato ai supporters del Napoli Dries Mertens e la moglie Kat Kerkhofs.

Ora però c’è dell’altro, e riguarda un atleta che attualmente indossa la maglia azzurra. Di lui si è molto parlato in passato sia per le cose buone fatte sul manto erboso e che lo hanno portato ad essere convocato dalla Nazionale che a giocare in Premier League, che per le sue vicende sentimentali.

La ex fidanzata del giocatore del Napoli svela la verità

Si tratta di Pierluigi Gollini, che il Napoli ha acquistato attraverso uno scambio che ha portato alla Fiorentina il pari ruolo Salvatore Sirigu. Il portiere originario di Bologna riuscì a farsi notare a suon di grandi prestazioni quando militava nell’Atalanta.

Dopo quattro ottime stagioni ed una presenza con l’Italia (più diverse altre nelle rappresentative giovanili nazionali) Gollini venne ceduto al Tottenham nel calciomercato estivo 2021. Ma sia con gli Spurs che in viola il 27enne estremo difensore emiliano non ha avuto fortuna. Al Napoli invece sembra essersi inserito molto bene e pur avendo davanti a sé un gigantesco Meret, i presupposti per mettere radici in azzurro ci sono tutte. Gollini pare molto in sintonia in particolare con Victor Osimhen.

Chi è la ex di Gollini: “Ci vogliamo ancora bene”

Lei è Giulia Provvedi, cantante del gruppo pop “Le Donatella”, della quale è vocalist assieme alla sorella gemella Silvia. Le due compiranno trent’anni a dicembre 2023. E pur essendo ancora giovani, ne hanno vissute di peripezie in ambito sentimentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LE DONATELLA (@ledonatellaofficial)

Silvia per esempio è stata legata a Fabrizio Corona e poi all’imprenditore calabrese Giorgio “Malefix” De Stefano. Riguardo a Giulia Provvedi, la sua storia d’amore con Pierluigi Gollini è durata tre anni. C’erano grandi progetti in serbo, ma all’improvviso tutto finì. La ragazza, originaria di Modena e vincitrice assieme alla sorella de “L’Isola dei Famosi” nel 2015, si diceva molto innamorata dell’attuale portiere in seconda del Napoli, allora. Nel corso di una sua intervista a Novella 2000 poi conferma che comunque l’affetto reciproco è rimasto.

I due ragazzi avevano messo in conto di sposarsi e di creare una famiglia il più larga possibile. E lui, per lei, aveva rappresentato la sua relazione più importante. Ma poi qualcosa si è rotto, e questa fine dell’amore aveva provato moltissimo soprattutto Giulia. Oggi lei è single e ha smentito qualsiasi illazione riguardo alla propria vita sentimentale. C’è evidentemente ancora bisogna di tempo prima di ricominciare da zero con un’altra persona al proprio fianco.