Il retroscena di Maksimovic su Allegri: cosa è successo

Nikola Maksimovic ha parlato durante una lunga intervista concessa a TuttoMercatoWeb. L’ex difensore dei partenopei ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua ultima stagione e rivelato un retroscena su Allegri.

Il difensore serbo ha chiuso nel 2021 la sua avventura in azzurro, costellata da incomprensioni e sfortuna. L’ex Genoa avrebbe rivelato un episodio consumatosi alla fine della sua ultima stagione in azzurro.

Maksimovic, dopo l’ultima esperienza con la maglia del grifone, è attualmente svincolato. Durante l’intervista ha ripercorso i suoi ultimi mesi con la maglia del Napoli e ha rivelato alcuni retroscena rimasti nascosti fino ad ora. Uno di questi ha come protagonista l’attuale tecnico della Juventus: Massimiliano Allegri.

Ultimo anno di Maksimovic: Champions sfumata sul gong

L’ultima stagione di Nikola Maksimovic con la maglia del Napoli è stata quella 2020/21, quando nella panchina partenopea sedeva Gennaro Gattuso. Nel corso di quella stagione gli azzurri navigarono costantemente nelle prime posizioni di classifica, pur rimanendo estromessi dalla lotta Scudetto. Il finale thriller di quella stagione, però, racconta del pareggio interno contro l’Hellas Verona e di una qualificazione in Champions mancata in favore della Juventus.

Nikola Maksimovic è tornato su quell’episodio raccontando come il clima all’interno dello spogliatoio non fosse proprio dei migliori. I primi errori commessi in quel match, inoltre, fecero sprofondare i calciatori azzurri in una spirale di negatività e sfiducia culminata con il fallimento dell’obiettivo stagionale. Il serbo ha raccontato, però, come il destino di Gattuso fosse già segnato, lanciando un’indiscrezione clamorosa: Massimiliano Allegri al Napoli.

Allegri al Napoli saltò per un dettaglio: il retroscena

Gattuso affrontò il finale di stagione consapevole che sarebbero stati i suoi ultimi scampoli sulla panchina del Napoli. Nonostante ciò spinse i suoi a trovare la qualificazione in Champions sfuggita soltanto all’ultima giornata. Come raccontato da Maksimovic a TuttoMercatoWeb, il presidente De Laurentiis aveva già individuato il sostitua di Rino. Si trattava di Massimiliano Allegri.

Proprio il fallimento dell’obiettivo partenopeo fece saltare, però, ogni trattativa. ADL, infatti, avrebbe ingaggiato Allegri solo se la sua squadra avesse centrato la qualificazione in Champions League. L’ingaggio del tecnico livornese, inoltre, avrebbe potuto cambiare anche la carriera di Nikola, come da lui stesso affermato. Ecco le sue dichiarazioni a TMW: “In quel momento fossimo andati in Champions sarebbe arrivato Allegri come allenatore. E so tramite alcune persone che lui aveva chiesto il mio rinnovo. Poi non so come sarebbe andata nella realtà, a me dissero così“.

Possibile permanenza, dunque, per Maskismovic che, nel caso in cui fosse arrivato Allegri, sarebbe tornato al centro del progetto azzurro. La storia, però, andò diversamente con il Napoli che manca la qualificazione e al posto di Allegri decide di puntare sul tecnico che sta scrivendo una delle pagine più belle della storia partenopea: Luciano Spalletti.