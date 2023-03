Napoli, che campione! “Può diventare tra i 5 più forti al mondo”: Foggia è sicuro

Napoli, goditi il campione! “Può diventare tra i 5 più forti al mondo”: l’ex calciatore Pasquale Foggia ne è sicuro, ecco di chi parla.

L’ex calciatore della Lazio nonchè tifosissimo dichiarato del Napoli ha rilasciato un’intervista a Il Mattino dove ha parlato del club campano ed in particolare di uno dei calciatori azzurri: “Può diventare tra i 5 più forti al mondo”, ecco a chi si riferisce.

Il Napoli si gode il momento di assoluto dominio del calcio italiano e lo fa con la consapevolezza di chi è riuscito a crearsi un vantaggio incredibile sulle dirette concorrenti. Gli azzurri di mister Spalletti stanno riuscendo in qualcosa che mai prima era successa, una netta superiorità che nemmeno ai tempi di Maradona e degli scudetti era stata creata dai partenopei. Alla base di questo momento d’oro c’è, oltre che il lavoro di allenatore e dirigenza, anche un gruppo di calciatori di assoluta qualità tra i quali Pasquale Foggia, ex calciatore e tifoso del Napoli, ne ha individuato uno in particolare.

Foggia senza dubbi: ecco chi può ambire ad essere tra i migliori

Pasquale Foggia è stato un trequartista di spiccato talento che nel corso della sua carriera ha girato diverse piazze italiane tra cui Reggina, Cagliari, Empoli e soprattutto Lazio. Il classe 1983 non ha mai nascosto il suo grande amore per il Napoli, la squadra della sua città natale, ma nel corso della sua carriera non ha mai avuto la fortuna di poter vestire la maglia azzurra.

Intervistato da Il Mattino l’ex direttore sportivo del Benevento ha parlato del Napoli e del suo momento, di quelle che possono essere le ambizioni del club del presidente De Laurentiis e si è soffermato poi anche su uno dei protagonisti della cavalcata azzurra spendendo per lui parole importanti, vale a dire Victor Osimhen.

A proposito del centravanti nigeriano Foggia ha dichiarato: “E’ un crack. E credo non abbia ancora espresso il suo potenziale massimo. Può diventare tra i 5 più forti al mondo“. L’attestato di stima da parte dell’ex direttore sportivo si aggiunge al grande affetto da parte di tutta la piazza, sempre più legata al proprio numero 9 come a tutti i giocatori del Napoli. Nel corso della sua intervista l’ex Lazio ha parlato anche della stagione azzurra e di quelli che possono essere gli obiettivi.

Foggia sul Napoli: “I punti restano tanti”

Il momento che sta vivendo il Napoli è, come già più volte ribadito, quasi irripetibile. Gli azzurri di mister Spalletti sembrano non avere limiti e tutti i tifosi sognano, oltre che lo scudetto, anche qualcosa in più. Pasquale Foggia ha parlato anche di questo nel corso della sua intervista a Il Mattino rivelando quelle che sono le sue previsioni per il campionato e per la Champions.

Interrogato sullo scudetto, il grande sogno dei tifosi del Napoli, l’ex ds ha così risposto: “Per scarmanzia dico di no. I punti restanto tanti” pur ammettendo poco dopo che riprendere la squara azzurra pare impossibile. Sul discorso europeo Foggia ha dichiarato che in questa competizione più si va avanti e più risulta difficile, ma la forza di questo Napoli può portare la squadra lontano. L’ex Lazio ha quindi confermato quelle che sono le impressioni di moltissimi tifosi come lui e chissà che a fine anno non ci sia più di un motivo per festeggiare al Maradona.