Calciomercato Napoli, attenzione: entra a gamba tesa l’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid preoccupa i tifosi azzurri: il motivo? Beh, pare che si sia fiondato su un calciatore molto importante. Come si comporteranno Giuntoli e De Laurentiis?

Il mercato è ancora ben lontano dall’intrattenere il pubblico italiano e internazionale con le sue notizie, ma gli operatori e gli addetti ai lavori sono già impegnati a preparare il terreno per le prossime trattative di calciomercato.

Tutto assume una connotazione differente se si parla ad esempio degli svincolati, ossia di coloro i quali il prossimo giugno rimarranno senza squadra. Da qui partono una serie di valutazioni che una società come il Napoli comincia a fare per non farsi trovare impreparata appena si aprirà la prossima finestra di calciomercato che già si preannuncia abbastanza rovente per il club di De Laurentiis. Ecco chi potrebbe essere il prossimo colpo.

Napoli, tutto per Adama Traorè ma occhio all’Atletico

Il Napoli è già proiettato verso la prossima finestra di calciomercato nella quale cercherà di replicare i colpi che ha ufficializzato l’anno scorso sorprendendo un po’ tutti. La lungimiranza di Giuntoli unita alla capacità manageriale di De Laurentiis crea una combinazione vincente: per questo motivo i tifosi si aspettano altri colpi alla portata degli azzurri, ma non sarà ovviamente facile vista la concorrenza che già si fa sentire. Come è giusto che sia.

Uno dei calciatori che potrebbero arrivare a Napoli per prendere il posto di uno tra Hirving Lozano e Matteo Politano è Adama Traorè, il quale è in scadenza con gli inglesi del Wolverhampton, ma è già sicuro di abbandonare la terra albionica per una nuova destinazione (nonostante Julen Lopetegui, manager dei Wolves, lo ritenga un giocatore fondamentale). Il Napoli potrebbe essere il club più adatto per lui, con la guida sapiente di Luciano Spalletti potrebbe diventare più forte di quanto non lo sia già.

Ma occhio alla concorrenza che in questo caso appare spietata. Dalla Spagna sono convinti che sul portentoso ragazzo scuola Barcellona, noto ai più per la sua prestanza fisica, ci sia l’Atletico Madrid che ha un disperato bisogno di rafforzare la fascia con un uomo di corsa: stando a quanto riferisce 90min, i Colchoneros sarebbero interessati al suo profilo perché il suo acquisto non richiederebbe uno sforzo economico importante. Inoltre, lo stesso calciatore avrebbe espresso la volontà di tornare a giocare in patria, in Spagna, dove in carriera ha giocato solo una stagione (con la maglia del Barcellona durante la stagione 2021/2022).