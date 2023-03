Calciomercato Napoli, Sarri prova lo ‘scippo’: è il primo nome sulla lista

Tra le tante lusinghe e trattative di mercato ne spunta una che rischia di far arrabbiare i tifosi del Napoli. Il grande ex Maurizio Sarri, infatti, starebbe preparando lo scippo agli azzurri.

L’ex tecnico dei partenopei ha messo nel mirino un calciatore visto molto bene a Napoli. La trattativa non si preannuncia semplice ma, con ogni probabilità, la Lazio proverà l’assalto nella prossima finestra estiva.

Il mercato in uscita non preoccupa solo il Napoli. Anche la Lazio di Maurizio Sarri, infatti, potrebbe ben presto salutare uno dei suoi uomini migliori. Per l’eventuale sostituzione, dunque, il tecnico biancoceleste avrebbe indicato un nome proritario a Igli Tare e Claudio Lotito che, qualora la trattativa dovessero andare in porto, rappresenterebbe un vero e proprio scippo al Napoli.

Sarri torna a Napoli da avversario: obiettivo conquistare punti per la Champions

L’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A è decisamente un match per cuori forti. Il Napoli capolista, a +18 su Milan e Inter e +20 sulla Lazio, affronta allo Stadio Diego Armando Maradona proprio i biancocelesti di Sarri. La Lazio insegue la qualificazione in Champions League, ma la corsa per i restanti tre posti appare molto serrata con le milanesi, la Roma e l’Atalanta alla ricerca dello stesso obiettivo. Per questo c’è da immaginarsi una Lazio arrembante che proverà a strappare punti dal fortino partenopeo che il tecnico conosce molto bene.

La sfida tra Napoli e Lazio, inoltre, potrebbe non fermarsi alla gara di Serie A tra le due compagini. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due club, infatti, potrebbero essere presto protagonisti di un intreccio di mercato che coinvolgerebbe uno dei titolari dell’undici di Luciano Spalletti: Piotr Zielinski.

Sarri ci prova per Zielinski ma ad una condizione: il punto

Il polacco ex Empoli e Udinese, insieme a Mario Rui, è uno dei calciatori rimasti al Napoli dai tempi di Sarri. L’attuale tecnico della Lazio non ha mai nascosto la stima nei confronti del suo ex calciatore e lo porterebbe molto volentieri all’Olimpico. A rendere percorribile l’idea è il contratto di Zielinski che scadrà nel giugno 2024. Se Aurelio De Laurentiis vorrà monetizzare dalla sua cessione, sarà dunque necessario procedere durante la prossima estate.

Zielinski potrebbe, però, essere leggermente al di sopra dei parametri imposti da Lotito e, per questo, la Lazio potrebbe pensare di acquistarlo solo ad una condizione: la cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Anche il centrocampista serbo è in scadenza nel 2024 e, per non gettare alle ortiche una possibile plusvalenza, anche lui sembra destinato a cambiar maglia durante la prossima estate. Su Sergej sempre vivo l’interesse della Juventus ma anche dei club di Premier League, con il Manchester United davanti a tutti. Qualora SMS, dunque, dovesse lasciare la Lazio, Tare e Lotito potrebbero fiondarsi su Piotr Zielinski.