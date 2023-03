Edy Reja torna in panchina: il mister riparte da questo club

L’ex allenatore azzurro Edy Reja, dopo aver salutato la nazionale albanese, riparte da un nuovo club: è una grande occasione per lui.

Edy Reja è stato uno dei primi punti fermi dell’era De Laurentiis essendo stato il protagonista della storica promozione ottenuta allo Stadio Marassi di Genova nel 2006. Ha raccolto l’eredità di Gian Piero Ventura e ha allenato gli azzurri fino al 2009.

Il mister friulano ha valorizzato tantissimi calciatori che aveva a disposizione e al contempo ha costruito l’ossatura del primo Napoli che si è approcciato al palcoscenico della Serie A e che ha raggiunto un posizionamento UEFA (l’Intertoto Cup). Insomma, Reja ha dato un contributo non da poco per far crescere la formazione azzurra e ancora oggi i tifosi partenopei gli devono molto.

Il mister di Lucinico (Gorizia), oggi 77enne, ha ancora voglia di stupire e per questo ha accettato un’importante offerta da parte di una squadra che ha necessariamente bisogno di scalare la classifica. Reja non allena un club dalla stagione 2015/2016, quando all’epoca gestiva il primo nucleo di quell’Atalanta che poi avrebbe spiccato il volo con l’arrivo di Gasperini.

Reja riparte dalla Slovenia: nuova avventura per l’ex Napoli

Reja è uno che sa come valorizzare i calciatori che ha a disposizione e lo ha dimostrato alla grande trasformando, ad esempio, Ezequiel Lavezzi e Marek Hamsik, in due dei calciatori più importanti della storia recente del Napoli. Inoltre, grazie alla sua formazione tipo (il 3-5-2) ha per la prima volta dato una forte identità di gioco a una squadra che ovviamente ne aveva bisogno. Negli ultimi tre anni, dal 2019 al 2022, ha allenato la nazionale albanese portando a casa risultati non di poco conto.

Il tecnico goriziano nonostante l’età ha ancora voglia di masticare calcio e di stupire i tifosi. Ha recentemente accettato l’offerta proveniente da un club della massima divisione slovena, l’ND Gorica. Sul proprio sito ufficiale, il club sloveno ha così dato il benvenuto all’ex tecnico azzurro: “Reja è nata a Ločnik da padre sloveno e madre friulana. Ha giocato come centrocampista per SPAL, Palermo e Alessandria. Ha giocato un totale di 270 partite di campionato nei campionati italiani tra il 1963 e il 1975 e ha segnato quattro gol. Con lui arriveranno anche gli assistenti Sergio Porrini e Luigi Febbrari a Nova Gorica. Durante la sua lunga carriera di allenatore ha guidato diversi club italiani. Infine, è stato il selezionatore della nazionale albanese. Edy, benvenuto e buona fortuna”.

Si prospetta una bella avventura per Reja che non vede l’ora di tornare a disputare un campionato dopo anni trascorsi da commissario tecnico.