Atalanta, pessima notizia in vista del Napoli: Gasperini in difficoltà

Atalanta, pessima notizia in vista del big match contro il Napoli: Gian Piero Gasperini in difficoltà per la gara del Maradona.

Il tecnico degli orobici dovrà far fronte ad un’ulteriore difficoltà nel già complesso match contro il Napoli capolista di mister Luciano Spalletti: la pessima notizia preoccupa non solo Gasperini ma anche tutti i tifosi.

La 25esima e la 26esima giornata saranno due momenti cruciali per la stagione del Napoli e per la corsa scudetto. Gli azzurri di mister Luciano Spalletti sono decisamente avvantaggiati rispetto alle dirette concorrenti e possono godersi un ultimo segmento di campionato tranquillo, ma non per questo saranno ammessi cali di concentrazione. Le prossime due sfide vedranno i campani fronteggiare due top della Serie A come Lazio ed Atalanta, due match contro avversari in piena lotta Champions e che non vogliono lasciare punti per strada: anche per questo la pessima notizia arrivata oggi ai bergamaschi rischia per loro di complicare il tutto.

Atalanta, l’infortunio è serio: a rischio anche la sfida col Napoli

Il secondo dei due avversari di spessore che il Napoli affronterà nell’ormai vicino tour de force che comprende anche la Champions League è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi, stando a quelle che erano le premesse di inizio stagione, stanno decisamente andando oltre le aspettative e, complice anche la penalità inflitta alla Juventus, sono in piena corsa per la Champions.

Il momento degli orobici non è di certo esaltante con 3 sconfitte raccolte nelle ultime 4 partite di Serie A e 4 nelle ultime 5 se si conta anche la Coppa Italia. L’Atalanta è quindi sprofondata al sesto posto con 4 punti di ritardo dalla Lazio quarta, una distanza non incolmabile per la Dea la quale però dovrà ora far fronte anche alle assenze: a far preoccupare i tifosi è nello specifico l’infortunio di Giorgio Scalvini.

Il difensore classe 2003, prodotto del vivaio dell’Atalanta, è uno dei tanti protagonisti fin qui della stagione dei nerazzurri. La sua mancanza toglierà a Gasperini una soluzione sia in difesa che a centrocampo, i due ruoli che Scalvini è in grado di coprire, e potrebbe non essere un’assenza di poche partite.

Per il centrale difensivo italiano si parla di trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno, un infortunio che rischia quindi di lasciarlo fuori anche per la sfida contro il Napoli di sabato 11 marzo. Scalvini potrebbe però non essere il solo a saltare il big match del Maradona, con lui altre due assenze certe ed una a rischio.

Atalanta, dopo l’Udinese la sfida al Napoli: ecco chi mancherà

Per l’Atalanta la sfida del Maradona potrebbe già essere un crocevia importantissimo per la corsa alla Champions. La Dea sa di non poter perdere punti per mantenere il passo di chi sta davanti, ma riuscire a vincere in uno stadio dove questa stagione ancora nessuno lo ha fatto non sarà di certo semplice. Per Gasperini sarà quindi importante contare su quanti più titolari possibili, ma per il tecnico le assenze per infortunio sono già 3 ed occhio anche a Toloi.

L’infortunio di Scalvini obbliga il difensore ai box per un tempo non ancora certo, ma pensare ad un ritorno per il Napoli è molto difficile. Con il classe 2003 saranno fermi ai box anche Hateboer, stagione finita, e Zapata, il quale dovrebbe rientrare a metà marzo, ma grande attenzione c’è anche per il tema squalifiche. L’unico diffidiato in casa Dea per la gara contro l’Udinese sarà Rafael Toloi e visto il recente infortunio di un difensore per il capitano dell’Atalanta sarà vitale evitare qualsiasi rischio, Gasperini intanto però dovrà comunque iniziare a ragionare a delle soluzioni alternative.