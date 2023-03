Lazio, cosa ha detto Sarri ai suoi in vista del Napoli: “Sicuramente ci farà…”

Nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A in programma venerdì 3 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona si affrontano il Napoli e la Lazio di Maurizio Sarri.

Uno dei calciatori biancocelesti è stato recentemente intervistato e ha parlato delle direttive date proprio dall’ex tecnico dei partenopei per affrontare al meglio la straripante squadra di Luciano Spalletti.

Gli azzurri nell’incontro casalingo cercheranno la vittoria per allontanare ancor di più le rivali e affermare il proprio strapotere in questa Serie A. Per il match contro la Lazio i partenopei dovranno fare a meno dell’infortunato Giacomo Raspadori e dello squalificato Mario Rui, fermato per due giornate dal giudice sportivo a seguito della reazione su Caputo durante Empoli-Napoli.

Sarri si prepara al Napoli: il calciatore svela alcune mosse

Andare a giocare in casa della prima in classifica, specialmente se ha 18 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, non è mai cosa facile. Oltre alla difficoltà data dall’avversario, però, Napoli-Lazio è un match a dir poco speciale per Maurizio Sarri. Il tecnico dei biancocelesti ha scritto pagine importanti della storia del Napoli e, anche se non è arrivato il tanto agognato tricolore, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei partenopei. Nonostante l’amore e il rispetto reciproco, però, entrambe le compagini vogliono vincere e Maurizio Sarri ha già iniziato a preparare i suoi alla grande sfida.

A parlarne è stato uno degli interpreti della formazione biancoceleste: Nicolò Casale. Il calciatore è stato protagonista di un incontro su bullismo e cyberbullismo e ha parlato ai cronisti presenti alla scuola media a cui si è recato di come Sarri stia preparando la sfida alla capolista. Ecco le parole di Casale raccolte da LaLazioSiamoNoi: “Cosa ci ha detto Sarri? Ci ha detto solo di fare quello che sappiamo, di fare il nostro gioco e di cercare di metterli in difficoltà. Sicuramente ci farà guardare qualche video per vedere i loro pochissimi punti deboli“.

La Lazio si prepara al match contro il Napoli: assenza importante per Sarri

Dopo la vittoria in extremis ottenuta sulla Sampdoria i biancocelesti cercano continuità e senza dubbio proveranno a strappare qualche punto allo Stadio Maradona. Per la gara contro Spalletti, però, Sarri dovrà rinunciare ad una importantissima pedina: Nicolò Casale. Il difensore ex Hellas Verona era diffidato e contro i blucerchiati ha rimediato il giallo che ha fatto scattare la squalifica.

Lo stesso difensore, come riportato da LaLazioSiamoNoi, si è detto rammaricato per questa assenza per uno specifico motivo: “Ci tenevo particolarmente perché non ho mai affrontato Osimhen. Lo vedo sempre in tv e dico ‘cavolo, ha troppe qualità, è veloce, forte di testa’. Mi sarebbe piaciuto affrontarlo. […] Mi dispiace ma sono sicuro che chi ci sarà farà bene“.

Nei suoi anni tra Verona e Lazio, dunque, Nicolò Casale non ha ancora affrontato faccia a faccia Victor Osimhen e, anche in questa occasione, sarà costretto ad osservare il fenomeno nigeriano da lontano.