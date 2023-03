Calciomercato, Koulibaly torna in Italia, ma non al Napoli: tifosi sconvolti

Koulibaly potrebbe tornare a giocare in Italia, ma non con la maglia del Napoli: ecco l’indiscrezione che ha colpito i tifosi.

Il difensore si è trasferito al Chelsea in estate, ma potrebbe dire subito addio: ecco la possibile destinazione in Serie A.

Kalidou Koulibaly ha lasciato a sorpresa il Napoli in estate dopo una lunga storia d’amore. Il senegalese si è trasferito al Chelsea per €38 milioni: l’inizio della sua avventura a Londra è stato decisamente positivo con il gol nel derby con il Tottenham, ma l’inerzia è presto cambiata anche a causa dell’addio improvviso di Tuchel e l’arrivo di Potter. Ad oggi ha disputato 16 partite in Premier League ed è stato spesso relegato in panchina in seguito all’arrivo di Badiashile in inverno. L’infortunio di Thiago Silva rappresenta una chance per avere più spazio, ma potrebbe esserci un colpo di scena sul suo futuro: si parla di un ritorno in Italia a fine stagione, ma non agli ordini di Spalletti.

Koulibaly torna in Italia? Non al Napoli: ecco dove

Per Koulibaly, dunque, la sua esperienza al Chelsea ha avuto un sapore agrodolce fin qui. Oltre alla fittissima concorrenza che deve affrontare a livello personale, la squadra sta attraversando un momento decisamente negativo: ad oggi, i Blues occupano la decima posizione in Premier con solamente 31 punti raccolti in 24 partite. La rivoluzione invernale non ha portato i frutti sperati: la qualificazione alla prossima Champions è ben lontana (14 punti).

Il difensore senegalese non vanta i gradi di titolare indiscusso come era al Napoli: la mancata continuità è legata all’inamovibilità di Thiago Silva (ora infortunato), ma anche ad un rendimento personale alquanto altalenante. Inoltre, come anticipato, l’acquisto invernale di Badiashile ha minato ulteriormente il suo minutaggio: ecco perché si inizia a parlare di possibile addio per lui a fine stagione. Sulle sue tracce, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe l’Inter, che è alla ricerca dell’erede di Skriniar.

Lo slovacco ha già un accordo con il PSG e saluterà i nerazzurri a parametro zero in estate. La dirigenza interista sta dunque cercando un nuovo centrale e il nome di Koulibaly sarebbe fra quelli presi in considerazione. Il rapporto fra le due società, dopo l’affare Lukaku, è buono e potrebbe essere un “ponte” attraversabile in estate, anche se bisogna capire se il Chelsea avrà l’intenzione di cedere l’ex Napoli e a che condizioni (tenendo anche in considerazione la volontà del giocatore).

Ad ogni modo, considerando i recenti rinnovi di Thiago Silva e Chalobah e la presenza in rosa di Badiashile e Fofana (a cui si somma Azpilicueta quando si gioca con una difesa a 3), l’addio di Koulibaly non è affatto improbabile. Il senegalese, infatti, potrebbe chiedere di essere ceduto per poter giocare con più continuità: la sua situazione, dunque, andrà monitorata nei prossimi mesi.

Non solo Koulibaly: un altro Blues nel mirino dell’Inter

L’Inter, essendo certa della partenza di Skriniar, starebbe già valutando varie piste per sostituirlo. Oltre a Koulibaly, ci sarebbe un altro difensore del Chelsea nel mirino: si tratta di Chalobah. L’inglese è stato cercato anche in estate, ma si è poi deciso di puntare sulla pista low cost Acerbi, arrivato in prestito dalla Lazio. Tuttavia, il giocatore ha da poco rinnovato con i londinesi: strapparlo ai Blues sarebbe molto difficile.

Oltre alla coppia del Chelsea, i nerazzurri starebbero monitorando anche altre opzioni secondo La Gazzetta dello Sport: Djaló del Lille (classe 2000, prodotto delle giovanili del Milan) e Scalvini (classe 2003, l’Atalanta chiede una grossa cifra). Sarà sicuramente un’estate movimentata per l’Inter, che dovrà cercare per forza un difensore di alto livello da regalare ad Inzaghi tenendo conto delle difficoltà economiche.