Napoli immenso, ma arriva il commento dell’ex Juve su Spalletti: ha voluto sottolinearlo

Il Napoli sta disputando una stagione straordinaria: un ex giocatore della Juve, però, ha voluto sottolineare un aspetto legato a Spalletti.

Gli azzurri sono saldi al comando in Serie A e sono in vantaggio negli ottavi di Champions: l’ex giocatore bianconero ha espresso il proprio giudizio durante una diretta con TVPlay.

Il Napoli sta vivendo una stagione a dir poco straordinaria. Gli azzurri sono primi in Serie A con un margine di 18 punti su Inter e Milan: lo scudetto si avvicina di settimana in settimana. Inoltre, la squadra di Spalletti ha ottenuto un risultato importante in Champions League: avendo vinto 0-2 in Germania, nel match di ritorno contro l’Eintracht sarà permessa anche una sconfitta con un gol di scarto per accedere ai quarti. Un ex giocatore della Juve ha espresso la propria opinione sul Napoli e sull’allenatore toscano durante una diretta con TVPlay: ecco cosa è emerso.

Napoli straripante: ecco il commento dell’ex bianconero su Spalletti

Il Napoli sta disputando una stagione al di sopra di ogni aspettativa date le premesse estive: in seguito alla rivoluzione estiva sul mercato, infatti, si credeva che la rosa si fosse indebolita e che l’annata sarebbe stata di transizione. Con grande sorpresa, invece, i nuovi innesti provenienti da campionati “minori” come Kvaratskhelia e Kim non hanno avuto bisogno di tempo per adattarsi offrendo da subito ottime prestazioni

Oggi l’ambiente e la tifoseria sogna di vedere gli azzurri campioni d’Italia e ambiscono ad un cammino europeo degno di nota. Del rendimento della formazione di Spalletti ha parlato l’ex giocatore della Juve Cristian Pasquato che, ai microfoni di TVPlay, ha esaltato i giocatori ed espresso un commento sull’allenatore.

“Spalletti ha un merito infinito, ma va riconosciuto il grande lavoro che stanno facendo i calciatori”: secondo l’ex bianconero, dunque, l’ottima gestione di Spalletti va considerata in relazione ai giocatori che, in questa stagione, stanno performando al meglio per trascinare il Napoli in campionato e Champions League ottenendo risultati eccellenti.

Pasquato sulla “sua” Juve: “Ci penserei due volte prima di…”

Pasquato ha parlato anche della Juventus. In particolare, si è concentrato su un giocatore che sta vivendo un’annata complicata a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare diverse partite: Dusan Vlahovic. Il serbo, secondo alcune voci provenienti dall’Inghilterra, è accostato con insistenza ad un trasferimento in Premier League: l’ex bianconero, però, ritiene che sia meglio trattenerlo.

“Se fossi nella Juventus non lascerei andar via Vlahovic, ma bisogna anche rendersi conto che oggi il calcio italiano non è più considerato il più bello. Va tenuto d’occhio il bilancio. È vero che è in difficoltà, ma i gol li fa. Ci penserei due volte prima di lasciarlo partire”: con queste parole, l’attuale giocatore del Trento ha sottolineato come, secondo lui, la Juve non dovrebbe cedere Vlahovic a cuor leggero.