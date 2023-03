Diego Simeone non crede ai suoi occhi: il figlio Giovanni lo fa commuovere

Diego Simeone si è commosso dopo il gesto di suo figlio Giovanni: il Cholo non crede ai suoi occhi, ecco che cosa è successo.

Il tecnico dell’Atletico Madrid è stato sorpreso dal bel gesto del figlio attaccante del Napoli, l’immagine è davvero commovente:il Cholo non poteva credere ai suoi occhi, ecco per quale motivo Giovanni Simeone ha organizzato la sorpresa.

Uno dei personaggi più iconici dell’ultimo decennio di calcio se non di più è senza ombra di dubbio Diego Pablo Simeone. Il Cholo, che sia da calciatore che da allenatore ha scritto pagine importanti per sè e non solo in Italia, è ormai da una vita l’allenatore dell’Atletico Madrid segnando un capitolo irripetibile nella storia dei Colchoneros oltre che rendere se stesso uno dei tecnici più importanti nel mondo del calcio. L’argentino nella serata di sabato ha riscritto la storia del club biancorosso e per lui è arrivata anche una dolcissima sorpresa da parte di suo figlio Giovanni.

Simeone nella storia dell’Atletico: superato Aragones

Il Cholo siede sulla panchina dell’Atletico Madrid dal dicembre del 2011, un totale di undici e mezzo consecutivi sulla stessa panchina, 12 stagioni fatte di successi e sconfitte, gioie e dolori ma soprattutto record e momenti divenuti già storici nella storia dei Colchoneros. Sotto la guida di Simeone ad esempio l’Atletico ha centrato le sue uniche finali di Champions League, entrambe perse con il Real, e si è laureato Campione della Liga 18 anni dopo l’ultima volta.

Il tecnico argentino, che nella sua carriera da allenatore è passato anche dall’Italia e in particolare a Catania, nel corso della sfida vinta per ben 6-1 contro il Siviglia al Wanda Metropolitano ha però scritto un’altra pagina storica per se e per l’Atletico. Per Simeone quella di sabato è stata la panchina numero 613 alla guida dei Colchoneros, la quale gli ha permesso di superare un gigante come Luis Aragones, fermo a 612, rendendolo il più longevo della storia dell’Atleti: oltre questo però per l’argentino c’è stata anche una bellissima sorpresa da parte del figlio Giovanni.

L’attaccante del Napoli subito dopo la sconfitta degli azzurri contro la Lazio di venerdì sera è volato a Madrid, pronto per celebrare il papà ed il suo ingresso nella storia dell’Atletico Madrid. Il Cholito ha richiamato l’attenzione del genitore il quale non si aspettava che Giovanni fosse lì pronto a fare festa, l’emozione per Diego Simeone è stata quindi molto forte, amplificata ulteriormente dal momento storico in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione alla guida degli spagnoli.

Simeone, la storia è scritta ma il futuro resta in dubbio

Come già detto sopra l’avventura del Cholo Simeone sulla panchina dell’Atletico Madrid è ormai decennale. L’argentino è da così tanto tempo sulla panchina dei Colchoneros che pensarlo su una panchina differente per molti è difficile se non impossibile, ma come ogni rapporto lavorativo nel mondo del calcio la parola fine dovrà prima o poi arrivare: non è da escludere quindi un suo addio a fine anno.

A dicembre, prima della sfida di campionato contro l’Elche, Simeone, parlando del momento difficile che stava vivendo il suo Atletico, si era ‘incolpato’ dei risultati negativi facendo pensare ad un addio sempre più vicino. Le voci di una possibile fine della storia tra i Colchoneros ed il Cholo al termine della stagione si sono poi inseguite nel corso delle settimane ma al momento non ci sono conferme in merito. Simeone in attesa di novità si gode il pezzo di storia scritto con l’Atletico e l’amore infinito che il figlio Giovanni, come tutta la sua famiglia, non smette mai di dimostrargli.