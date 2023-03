Il figlio dell’ex attaccante del Napoli a un passo dall’esordio in campionato

Il figlio dell’ex attaccante del Napoli si avvicina all’esordio in Serie A: il giovanissimo potrebbe firmare a breve, ecco di chi si tratta.

Il figlio d’arte dell’ex centravanti azzurro avrà la chance di entrare a far parte di una delle squadre di Serie A a soli 16 anni, a scoprirlo uno dei migliori ds italiani per scovare giovani talenti: ecco di chi si tratta.

Il calciomercato non finisce mai e spesso in quei momenti dove non è ufficialmente aperto è la giusta occasione per mettere sotto contratto giovani rimasti senza squadra. Tra i tanti talenti che nel corso degli ultimi anni sono entrati nelle primavere delle squadre italiane e non solo ci sono anche alcuni figli d’arte. Recentemente ha fatto rumore l’approdo del figlio di Ronaldinho, Joao Mendes, al Barcellona, ma anche in realtà più piccole può capitare di vantare tra le proprie file giocatori dal cognome noto: è quello che sta succedendo in questi giorni con il figlio di un ex centravanti del Napoli.

La firma con il Lecce è imminente: ecco di chi si tratta

Tra le squadre che possono vantare una grandissima capacità di scouting in Serie A c’è sicuramente il Lecce. I salentini possono vantare tra le loro fila un direttore sportivo come Pantaleo Corvino, dirigente rinomato in tutto l’ambiente calcistico italiano proprio per la sua capacità di scoprire giovani talenti provenienti da tutte le parti del mondo, e anche per questo si trovano ora in una situazione di classifica più che tranquilla per la corsa alla salvezza.

I giallorossi sono tra le sorprese del campionato e stanno facendo parlare di sè per via del bel gioco espresso e per i tanti risultati importanti che stanno fino a qui ottenendo. Negli ultimi giorni però si è aggiunto un ulteriore motivo d’interesse nei confronti dei salentini ovvero l’imminente firma di un giovane figlio d’arte il cui genitore ha vestito diverse maglie in Serie A tra cui quella del Napoli: vale a dire Amauri.

Si chiama Hugo de Oliveira e suo papà è proprio quell’Amauri che nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana. Il sedicenne occupa lo stesso ruolo del padre ma con caratteristiche tecniche diverse, già da qualche tempo si sta allenando con il Lecce e Pantaleo Corvino sembra essersi finalmente convinto a firmarlo definitivamente per i giallorossi, ma che giocatore è ‘Amauri Junior’?

Hugo de Oliveira: talento cristallino dal doppio passaporto

Il giovanissimo Hugo, come già detto sopra, è un attaccante proprio come il papà, tra i due però sembrano esserci delle nette differenze. Amauri era infatti un numero 9 più classico di quanto non lo sia il figlio il quale però sembra essere dotato di capacità tecniche elevate che potrebbero regalargli ben presto la realizzazione di alcuni piccoli grandi sogni: ma cosa ha convinto Corvino a firmare il giovane attaccante?

A convincere il ds del Lecce sarebbero state proprio le capacità tecniche di Hugo de Oliveira il quale, come già detto, non è un numero 9 classico ma un giocatore in grado di svariare su tutto il fronte offensivo e capace di adattarsi anche sull’esterno. Il figlio di Amauri, così come il padre, è dotato inoltre sia di passaporto brasiliano che italiano e potrà eventualmente decidere in futuro quale sarà la sua Nazionale, prima però il suo obiettivo sarà sicuramente uno: entrare quanto prima nel giro della prima squadra.