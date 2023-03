“E’ così facile fermare il Napoli?”: il messaggio in diretta ammonisce anche i tifosi

Arriva un chiaro messaggio anche per i tifosi del Napoli: un duro commento su quanto accaduto. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Il noto ex dirigente e procuratore ha spiazzato tutti con una dichiarazione fortissima sul Napoli di Spalletti dopo la sconfitta contro la Lazio: le sue parole sono anche un monito per i tifosi, ecco che cosa ha dichiarato.

Il Napoli, dopo l’euforia dell’ultimo week end legata all’aumento del distacco dall’Inter seconda in calssifica, ha ricevuto una delle rarissime docce fredde della sua stagione memorabile. La sconfitta interna contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, oltre che rappresentare la prima gara persa in stagione al Maradona, per gli azzurri di Luciano Spalletti è stata anche un avviso in vista del futuro visto dato che le giornate da disputare sono ancora tante. Ad avvisare il pubblico partenopeo è anche Enrico Felice il quale si è espresso con toni duri dopo la sfida.

Fedele spiazza tutti: “E’ così semplice?”

Il più 18 sulle dirette concorrenti maturato dopo i risultati della 24esima giornata di Serie A ha portato il Napoli e più nello specifico l’ambiente azzurro a sentirsi sempre più prossimi alla realizzazione del proprio sogno , vale a dire la vittoria di uno scudetto che manca oramai da 30 anni. Nel corso della settimana che ha portato alla sfida contro la Lazio i supporter campani hanno ostentato grande sicurezza per la vittoria finale del campionato mostrata in scariati modi.

Tra dediche speciali a Victor Osimhen, tatuaggi e striscioni di genere vario, le manifestazioni di gioia per la probabile vittoria del terzo scudetto sono state già diverse per i tifosi del Napoli ma la sconfitta al Maradona contro i biancocelesti potrebbe ridimensionare, seppur in misura minima, tutte queste scene di festa anticipata così come potrebbe farlo il pesante monito di Enrico Fedele.

Parlando del Napoli e della sconfitta contro la Lazio ha dichiarato: “Il Napoli, ieri, diciamo la verità, è stato anche molto al di sotto della condizione fisica abituale. La mia domanda è: è così semplice fermare il Napoli?”. Una sorta di accusa verso la squadra di Luciano Spalletti continuata poi con la ‘richiesta’ al tecnico di occuparsi di questa cosa. Dietro alle parole di Fedele si nasconde però anche una critica nemmeno troppo velata alla tifoseria.

Fedele a sorpresa: il monito ai tifosi è chiaro

Enrico Fedele all’interno della sua ‘critica’ verso il Napoli ha però voluto prima di tutto volgere un monito verso i tifosi del club azzurro. Se è vero che uno dei caratteri tipici dei tifosi italiani è la scaramanzia, dalle parti del Maradona sembra ormai esserci una sorta di certezza matematica rispetto alla vittoria dello scudetto. L’ex procuratore ha colto l’occasione della sconfitta per ‘riprendere’ i supporter e lo ha fatto con parole decise.

“Stiamo battezzando il bambino prima che nasca. E’ in perfette condizioni, ma non è nato. Stiamo facendo ciò che è proprio della fantasia dei napoletani: l’arte di arrangiarsi e trovare di tutto per commercializzare una vittoria non ancora conseguita”, questa la pesante accusa di Fedele, evidentemente rivolta vista la grande sicurezza mostrata dagli stessi supporter del Napoli, chissà che a rinforzare le sue parole ci sia anche il risultato con Lazio e che questa somma di cose faccia diminuire quanto basta le sicurezze della curva.