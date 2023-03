Napoli, che batosta: non è affatto una buona notizia per i tifosi

Brutta batosta per il Napoli cha ha ricevuto una pessima notizia: i tifosi non possono essere felici.

Nell’ultima sessione di mercato, il Napoli non ha fatto grossi investimenti così come gran parte dei club di Serie A. Gli azzurri hanno preferito rinforzare la loro panchina con gli arrivi di Beresznyski e Gollini, ritenendo la rosa idonea ad arrivare in fondo alla stagione.

La società azzurra ha così iniziato a lavorare in vista del futuro per rendere la rosa ancora più competitiva tanto in Italia quanto in Europa. Il ds Cristiano Giuntoli si è messo già alla ricerca di possibili colpi di mercato, puntando sempre su giocatori giovani, ma dal talento. Uno degli obiettivi del ds azzurro è Tommaso Baldanzi, centrocampista offensivo classe 2003 dell’Empoli.

Il Napoli vuole Baldanzi: la risposta dell’Empoli

Nell’ultima finestra estiva di calciomercato, il Napoli ha dimostrato di avere un’ottima area scouting ed il colpo Kvaratskhelia è l’esempio più chiaro in questo senso. La società azzurra vuole puntare su calciatori giovani, ma di grande talento e che possano crescere ulteriormente nel corso degli anni. Una politica societaria che ben sta ripagando il Napoli e De Laurentiis vuole continuare a portarla avanti anche nella prossima sessione estiva. Il ds Cristiano Giuntoli si è messo già al lavoro per poter regalare a Spalletti altri prospetti interessanti e nel suo mirino c’è ora Tommaso Baldanzi.

Il centrocampista offensivo classe 2003 sta impressionando con l’Empoli e sta attirando l’interesse di molte squadre, tanto in Italia quanto in Europa. Il Napoli vorrebbe farlo suo, ma l’Empoli ha gelato gli azzurri e gli altri club interessati, in quanto il presidente dell’Empoli Corsi ha fatto sapere di non voler cedere il suo gioiello il prossimo anno. A riportare la notizia è stato Il Mattino che spiega come la società abbia alzato un vero e proprio muro per il proprio talento e non ha intenzione di privarsene. Salvo sorprese, Baldanzi giocherà per l’Empoli anche nella prossima stagione e ciò significa che solo nell’estate del 2024 il Napoli potrà tornare all’assalto per il giovane talento.

Non solo Baldanzi: il Napoli su altri due talenti dell’Empoli

Preso atto della difficoltà nell’arrivare a Baldanzi, il Napoli dovrà guardarsi intorno per valutare le possibili alternative al centrocampista dell’Empoli. Tuttavia, Baldanzi non è l’unico giocatore della società toscana che piace agli azzurri che seguono ben altri due talenti della squadra empolese. Nella lista di Giuntoli, sempre secondo Il Mattino, ci sono il terzino sinistro Fabiano Parisi ed il portiere Guglielmo Vicario, ma per entrambi c’è una concorrenza importante.

Sul terzino, oltre al Napoli, ci sono anche Torino, Juventus e Milan, mentre sul portiere è forte l’interesse non solo della Juventus per il dopo Szczesny, ma anche quello del Bayern Monaco che dopo l’acquisto di Sommer vuole ora un portiere giovane e di sicura affidabilità. L’Empoli sa di poter ricavare molto dalle due cessioni, soprattutto da quella di Vicario per il quale, secondo il noto quotidiano campano, chiede almeno 30 milioni di euro.