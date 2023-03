Napoli, futuro Spalletti: arriva una notizia molto importante

Novità importanti riguardo il futuro di Luciano Spalletti: il Napoli ha preso una decisione sul tecnico toscano.

Il Napoli si è protagonista fin qui di una stagione di altissimo livello ed è evidente il merito ed il peso avuto da Luciano Spalletti all’interno dello spogliatoio azzurro.

La squadra si è messa a totale disposizione dell’allenatore toscano, seguendo in maniera perfetta le sue direttive e si sta avvicinando sempre di più allo scudetto. Ma cosa accadrà a fine stagione? Il contratto di Spalletti è in scadenza a fine anno, ma De Laurentiis è pronto ad attivare la clausola di rinnovo fino al 2024 per blindarlo per un’altra stagione. Il Napoli ha, però, preso un’altra decisione importante sul futuro del proprio allenatore.

Il Napoli vuole blindare Spalletti: la volontà azzurra è chiara

Già nella passata stagione, Luciano Spalletti fece vedere molte cose positive alla guida del Napoli che restò a lungo in corsa per lo scudetto, venendo estromesso solo nelle ultime giornate. Il tecnico toscano, nonostante alcune critiche, è rimasto alla guida degli azzurri ed ora è vicino a portarli alla vittoria di uno scudetto davvero attesissimo, dimostrando a chi lo criticava di aver avuto sempre in mano lo spogliatoio. Adesso, il Napoli non ha alcuna intenzione di lasciar scappare via Spalletti e De Laurentiis ha già deciso di attivare la clausola di rinnovo di un altro anno presente nel contratto del tecnico toscano, la cui scadenza è fissata per il termine della stagione.

Ma il Napoli che ha preso anche un’altra decisione altrettanto importante e che fa capire quale sia la volontà degli azzurri. De Laurentiis è convinto che con Spalletti il Napoli possa aprire un ciclo e, secondo quanto riportato da Il Mattino, il patron romano è pronto ad offrire al tecnico di Certaldo un nuovo contratto più lungo e ricco di quello attuale. Ciò, però, accadrà solo al termine della stagione poiché, sempre secondo il quotidiano campano, al momento non ci sono le condizioni per poter lavorare ad un nuovo accordo. In più, Spalletti non ha alcuna fretta di sedersi a tavolino con la dirigenza e preferisce parlarne solo a bocce ferme.

Napoli-Spalletti: il matrimonio è destinato a proseguire

Non è dato ancora sapere se il Napoli e Spalletti troveranno l’accordo per stipulare un nuovo contratto al termine della stagione, ma il matrimonio tra le parti non è in pericolo e sembra destinato a proseguire. La sensazione che si ha, scrive Il Mattino, è che il tecnico toscano non abbia alcuna voglia di lasciare il Napoli dopo aver vinto lo scudetto e vorrà certamente parlare con la società per capire quali saranno le mosse future per rendere la squadra ancora più competitiva.

Inoltre, Spalletti ha sempre fatto capire di trovarsi molto bene al Napoli e si è calato perfettamente nella realtà calcistica partenopea, guadagnandosi la stima e l’affetto dei tifosi. Sia De Laurentiis che Giuntoli credono che l’allenatore toscano sia il più idoneo per l’attua progetto azzurro e di certo faranno di tutto per trattenere il tecnico azzurro anche oltre il 2024. Ora, però, lo sguardo di tutti è rivolto a questa stagione che è sempre più vicina a concludersi con la vittoria di un titolo attesa più di 30 anni, del futuro ci sarà tempo per parlarne.