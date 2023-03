Napoli, quando torna Raspadori? Arriva un aggiornamento importante

L’assenza del giovane attaccante partenopeo si è fatta sentire nelle ultime uscite: arrivano importanti novità sulle sue condizioni fisiche.

Il Napoli si lecca le ferite della sconfitta contro la Lazio di venerdì scorso con Luciano Spalletti che ha voluto dare un week-end libero ai suoi. C’è bisogno di recuperare quella lucidità perduta, quella brillantezza che caratterizza la macchina partenopea.

Spalletti non è preoccupato, anzi in conferenza stampa aveva fatto capire grossomodo che era stata semplicemente la Lazio a essere più brava a bloccare le linee di passaggio e attuare un pressing che ha impedito ai pezzi pregiati del Napoli di giocare come gli viene naturale. Il tecnico tuttavia già pensa alla prossima sfida di campionato dove ci sarà da affrontare l’Atalanta e nel mentre spera di recuperare presto quel calciatore che a partita in corso ha dimostrato di essere letale.

Napoli, novità sul ritorno di Raspadori

L’assenza di Giacomo Raspadori è un problema, c’è poco da dire. Se il Napoli è arrivato dove è arrivato lo deve anche alla panchina lunga, alla presenza di calciatori come Matteo Politano, Eljif Elmas, Tanguy Ndombele, ma soprattutto Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Entrambi hanno sostituito alla grande Victor Osimhen durante la prima fase di questa stagione segnando reti decisive e pesanti. Dunque, Spalletti non vede l’ora di riabbracciare il talento scuola Sassuolo, fermo ai box per un problema muscolare avvertito durante un allenamento.

Arrivano novità importanti sul rientro del classe 2001. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport che ha confermato che Raspadori tornerà a disposizione del tecnico non prima di due/tre settimane: “Raspadori è ancora fermo ai box e ne avrà per altre due o tre settimane almeno: di sicuro, anche lui potrà essere una arma importante per la ripartenza azzurra visto che nel finale di stagione ci sarà bisogno di forze fresche e Giacomino, che ha trovato spazio essenzialmente quando è stato assente Osimhen, ha tanta voglia di alzarsi sui pedali per la volata scudetto“.

Come ha sottolineato giustamente la Rosea, Giacomo Raspadori potrebbe essere l’arma in più a disposizone di Luciano Spalletti durante la volata finale che deciderà lo Scudetto (parliamo sicuramente della fase che va dalla metà di aprile all’inizio di maggio). Il talento della Nazionale italiana ha dimostrato di tenere tantissimo alla sua nuova maglia azzurra e, malgrado abbia giocato relativamente poco, ogniqualvolta scende in campo da il cento per cento per aiutare i suoi compagni e soddisfare il mister.