De Laurentiis festeggia alla grande: due notizie fantastiche

Aurelio De Laurentiis può festeggiare alla grande: il presidente del Napoli ha due motivi per sorridere, continuano le notizie fantastiche.

Il numero uno del Napoli ha ben due ottime ragioni per fare festa nonostante la sconfitta degli azzurri, per De Laurentiis le buone notizie arrivano anche al di fuori del club campano: ecco cosa è successo nel week end.

Aurelio De Laurentiis sta vivendo una vera e propria stagione di riscatto dopo anni fatti da apprezzamenti alternati a critiche. Il presidente del Napoli gode da sempre della gratitudine del popolo azzurro, a lui affezionato in quanto persona che ha riportato in alto i campani, ma nel corso degli ultimi tempi ha conosciuto anche qualche critica dettata dal mancato arrivo del richiestissimo scudetto. In estate si era fatto largo l’hashtag #A16, con cui si invitava De Laurentiis a concentrarsi solo sul Bari, club di proprietà della famiglia, ma ora sono proprio i biancorossi a far sorridere, oltre al Napoli, per i risultati ottenuti.

Non solo il Napoli, anche il Bari vola e De Laurentiis ora sogna

Le gesta del Napoli in Serie A sono ormai cosa nota, gli azzurri stanno ampiamente dominando il campionato e mostrando un calcio degno delle migliori squadre d’Europa. Mentre nella massima serie del calcio italiano succede questo, in Serie B ad impressionare, pur senza quella dote di dominio che sta mostrando la squadra di Spalletti, è il Bari, l’altro club di proprietà De Laurentiis. I biancorossi sono gestiti da Luigi De Laurentiis, figlio del presidente del Napoli Aurelio, e dopo essere tornati finalmente in Serie B dopo la rifondazione del 2018 ma non sembrano volersi accontentare. La squadra pugliese allenata da Michele Mignani, il tecnico della promozione dalla Lega Pro dello scorso anno, sta sorprendendo tutti in cadetteria e con i risultati dell’ultimo week end può sognare in grande.

In attesa della sfida che vedrà impegnato il Genoa in casa contro il Cosenza, il Bari della famiglia De Laurentiis grazie alla vittoria per 1-0 sul campo dell’Ascoli si porta al secondo posto in solitaria, una posizione che garantirebbe ai biancorossi di poter approdare in Serie A senza passare dai Play Off. In caso di promozione Aurelio De Laurentiis dovrà scegliere tra i pugliesi ed il Napoli, così come già successo a Lotito con Salernitana e Lazio, ma per ora il presidente della Filmauro, società proprietaria degli azzurri e del Bari, si gode il momento e soprattutto un gioiello: Walid Cheddira.

Cheddira, l’uomo di punta del Bari già destinato al Napoli

La grande stagione del Bari di Michele Mignani, così come quella del Napoli di Luciano Spalletti, ha tanti protagonisti diversi. Dal portiere Elia Caprile passando per l’esperto Di Cesare fino a calciatori come Maita e Maiello le sorprese (o conferme in alcuni casi) sono tante, ma sempre sulla stessa linea della squadra azzurra dominatrice della Serie A c’è un vero grande uomo copertina ed anche qui l’attaccante: Walid Cheddira.

Il marocchino ha deciso anche la sfida contro l’Ascoli segnando il gol che ha regalato tre punti ai suoi continuando una stagione che è stata fino a qui incredibile. La convocazione al Mondiale col Marocco è stata la ciliegina di un’annata storica per il centravanti che grazie ai suoi 15 gol messi a segno sta guidando la classifica marcatori della Serie B. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb a fine gennaio Cheddira avrebbe inoltre un accordo di massima col Napoli per un approdo in Campania la prossima estate, ma tutto resta da confermare. Nel frattempo lui si gode la grande stagione dei suoi, così come fa De Laurentiis che oltre al Napoli ha anche tanti altri motivi per festeggiare.