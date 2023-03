De Laurentiis: “Bari in Serie A? Lo cederemo a chi darà garanzie”

Per il Napoli, dopo la sconfitta contro la Lazio di Sarri, bisogna registrare un annuncio importante da parte di De Laurentiis.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha subito la prima sconfitta stagionale tra le propria mura amiche. Gli azzurri, infatti, venerdì scorso hanno perso contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri con il risultato finale di 0-1 deciso dal gol di Matias Vecino.

I partenopei hanno poi sfiorato il gol del pareggio con la traversa di Victor Osimhen e la gran parata di Provedel sul colpo di testa a botta sicura da parte di Kim Min- Jae. Tuttavia, il Napoli non ha mai dato la sensazione che avesse la forza di aumentare il proprio ritmo. Anche perché la Lazio è stata brava a chiudere ai partenopei ogni linea di passaggio.

Al netto del ko contro i biancocelesti, il campionato del Napoli resta comunque perfetto. Gli azzurri, nonostante la sconfitta rimediata contro la Lazio, hanno un margine così importante in campionato che hanno il grandissimo lusso di potersi gestire. Il Napoli, con il successo dell’Inter contro il Lecce, è tornato ad avere la bellezza di 15 punti di vantaggio in classifica sul secondo. La squadra di Luciano Spalletti è attesa ora dal match di sabato contro l’Atalanta, ma in questi minuti è arrivato un altro annuncio molto importante per il team partenopeo.

Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Vendero il Bari se dovesse andare in Serie A”

Aurelio De Laurentiis, a margine del Convegno ‘Giuridicità delle regole del gioco del calcio’, tenutosi del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere, ha infatti parlato così sulla multiproprietà: “Combatto per equiparere il Sud al Nord, non a caso sono il proprietario anche del Bari. Cosa farò se il Bari dovesse raggiungere la promozione in Serie A? Lo cederemo, ma sempre che garantirà di poter gestirlo nella maniera giusta”.

Con queste dichiarazioni, di fatto, il presidente Aurelio De Laurentiis, nonostante le continue voci su presunti interessamenti da parte dei fondi americani, ha ribadito che non ha l’intenzione di cedere la proprietà del Napoli in un prossimo futuro.

Il patron partenopeo si è poi soffermato su altri argomenti: “Vorrei cancellare ogni dubbio sul mio essere tifoso del calcio Napoli. Se non lo fossi sarei rimasto per 19 anni? Io sono tifoso anche di Napoli città, la quale deve avere una centralità a livello europeo. Il vero problema del calcio sono i procuratori. Ho chiesto alla FIGC un modo in cui le società possano avere la procura di un giocatore. C’era Mino Raiola che percepiva 20-30 milioni di euro di commissione”.

De Laurentiis: “Sconfitta contro la Lazio? Sarri è stato paraculo”

Aurelio De Laurentiis ha poi concluso il suo intervento, commentando la sconfitta di venerdì scorso del suo Napoli contro la Lazio: “E’ stato un incidente di percorso salutare: così non c’è il rischio di sedersi. Sarri è stato paraculo: ha bloccato i terzini, Kvara ha fatto la ca..ta di passarla a Vecino e quello ha segnato. Scudetto o Champions? Mi auguro entrambi”.