Calciomercato Napoli, erano allo stadio per lui: fanno sul serio

Continuano a susseguirsi le voci di mercato e, proprio nell’ultimo periodo, è emersa un’indiscrezione clamorosa. Ecco di cosa si tratta.

L’attenzione sul calciatore è tanta e il Napoli di Luciano Spalletti rischia di essere beffato. La presenza allo stadio di osservatori appartenenti ad un altro club preoccupa non poco anche il direttore sportivo azzurro.

Non una buona notizia, dunque, per i partenopei che devono fare i conti con la sconfitta subita dalla Lazio allo Stadio Maradona. Gli uomini di Spalletti, però, avranno la possibilità di rifarsi nell’altro big match interno di campionato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che viene dalla sconfitta contro il Milan e il pareggio a reti bianche al Gewiss contro l’Udinese.

Il Napoli prova ad anticipare la concorrenza: avversarie agguerrite

Il Napoli di Giuntoli e De Laurentiis continua a monitorare i tanti prospetti che il campionato italiano mette in mostra. Non è un mistero, infatti, che il direttore sportivo stia già monitorando i possibili colpi della prossima campagna acquisti. Un peso non irrilevante lo avranno, chiaramente, le eventuali cessioni poiché la priorità in entrata cambierebbe per necessità. Sono tanti i nomi impegnati in Serie A che sono stati accostati agli azzurri. Uno di questi è Fabiano Parisi, laterale di difesa mancino in forza all’Empoli.

Parisi sta disputando la sua seconda stagione in Serie A e, dopo il buon esordio in massima serie, si sta riconfermando su buoni livelli. Quello del laterale dell’Empoli è un profilo che piace parecchio e, durante la scorsa estate era stato accostato con insistenza alla Lazio di Sarri. Proprio i biancocelesti, primi vincitori al Maradona in stagione in Serie A, sono una delle principali contendenti all’acquisto di Parisi.

Parisi uno dei più contesi: spunta un’altra pretendente e sembra far sul serio

La Lazio di Sarri, però, non è l’unica squadra interessata a Fabiano Parisi. L’esterno, infatti, era stato accostato anche alla Juventus e, di recente, sarebbe venuta allo scoperto un’ulteriore squadra. Si tratta del Torino che sembra intenzionato a fare sul serio per il laterale dell’Empoli.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore tecnico Davide Vagnati è stato avvisato insieme al suo vice, l’ex difensore granata Emiliano Moretti, all’U-Power Stadium di Monza per vedere da vicino Parisi. Con ogni probabilità Juric in estate perderà un esterno e la scelta potrebbe ricadere proprio sull’obiettivo del Napoli. La palla adesso passa a Cristiano Giuntoli che dovrà, ancora una volta, farsi trovare preparato.