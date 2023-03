Calciomercato Napoli, brutta sorpresa per Giuntoli e De Laurentiis: non se l’aspettavano

Dopo il ko del Napoli con la Lazio, per Giuntoli e De Laurentiis bisogna registrare delle brutte notizie anche in sede di calciomercato.

Il Napoli è caduto per la prima volta nella stagione in campionato. Venerdì scorso, infatti, la squadra guidata da Luciano Spalletti ha perso contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. I biancocelesti sono riusciti ad ottenere il successo grazie al bel gol realizzato da Matias Vecino, bravo a sfruttare al meglio un rinvio sbagliato da parte di Kvaratskhelia.

Dopo il gol subito, il Napoli ha avuto due grandissime occasioni: ovvero la traversa di Victor Osimhen e la gran parata di Provedel sul colpo di testa a botta sicura da parte di Kim Min-Jae. Tuttavia, gli azzurri non sono mai riusciti a dare quel cambio di passo che avrebbe messo in difficoltà la Lazio che, però, è stata bravissima a chiudere ogni linea di passaggio ai partenopei. Il Napoli è ora atteso dalla gara di sabato prossimo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Quest’ultima arriverà al match dello Stadio Diego Armando Maradona sia dal pareggio interno contro l’Udinese di Andrea Sottil che da qualche problema di formazione. Tra le fila nerazzurre, infatti, bisogna registrare gli infortuni muscolari di Zappacosta e Koopmeiners. Tuttavia, in attesa della partita contro i bergamaschi, tra le fila azzurre bisogna registrare delle brutte notizie in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, l’Empoli spara altissimo per i suoi gioielli: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sta seguendo ben tre calciatori dell’Empoli: Fabiano Parisi, Tommaso Baldanzi e Guglielmo Vicario. Anche se la dirigenza toscana spara delle cifre molto importanti, per questi tre giocatori spara delle cifre importantissime, soprattutto per l’estremo difensore italiano.

L’Empoli, sempre come scritto da ‘Il Mattino’, vuole infatti la bellezza di 30 milioni di euro per cedere le prestazioni di Guglielmo Vicario. Tuttavia, nonostante questa super richiesta del team toscano, il Napoli continuerà a seguire in maniera molto importante sia il portiere che Baldanzi e Parisi. Questi tre calciatori dell’Empoli, ovviamente, non sono i soli che sta seguendo Cristiano Giuntoli per la prossima stagione. Il direttore sportivo partenopeo, infatti, ha messo nei propri radar soprattutto due giovani attaccanti: Hojlund e Kolo Muani.

Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato in caso di una cessione di Victor Osimhen

Il Napoli, di fatto, non vuole farsi trovare impreparato in caso di una cessione di Victor Osimhen l’estate prossima. Sul nigeriano, molto probabilmente, si scatenerà infatti una super asta tra le big europee. A puntare sull’azzurro ci saranno soprattutto quelle di Premier League, le quali sono disposte ad investire più di 100 milioni di euro per strapparlo ad Aurelio De Laurentiis.