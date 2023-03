Calciomercato Napoli, spunta un nome di livello: sarebbe una grossa occasione

Nonostante si sia chiusa da poco la sessione invernale anche in casa Napoli continuano a tenere banco le vicende di mercato. Per il club di Aurelio De Laurentiis si potrebbe aprire una possibilità affascinante.

I partenopei, infatti, potrebbero decidere di anticipare la concorrenza e tentare già da adesso i primi approcci con un nome che potrebbe far impazzire i tifosi del Napoli. La trattativa ha delle insidie e ADL ci riflette.

Tra i tanti obiettivi, quasi sempre in prospettiva, ai quali sta lavorando Cristiano Giuntoli potrebbe aggiungersi un colpo altisonante in grado di far esplodere la piazza partenopea. La società potrebbe, dunque, riunirsi a breve in un summit e parlare, tra le altre, anche di questa possibilità valutando gli aspetti positivi e quelli negativi che la trattativa potrebbe avere.

Mercato in avanti tutto da definire: tanto dipende da Osimhen

Il mercato del Napoli, ad oggi, appare una grande incognita. Tanti giocatori sono stati in grado di mettersi in mostra con giocate e numeri che non sono passati inosservati. Calciatori come Kim, Lobotka, Kvaratskhelia, hanno tutti attirato l’interesse di altri club, anche se quello più chiacchierato di tutti resta senza dubbio Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano sta vivendo una stagione da urlo e, prima dello stop nel match dello Stadio Maradona contro la Lazio, veniva da otto gare consecutive in gol in Serie A.

L’ex attaccante del Lille si è dimostrato immarcabile in più circostanze e le big d’Europa guardano sempre più interessate le sue gesta. Aurelio De Laurentiis non vorrebbe smontare un giocattolo che potrebbe, finalmente, portare titoli significativi a Napoli ma nel caso in cui arrivasse un’offerta monstre prenderebbe in considerazione l’addio di Osimhen. Dai piani alti della società, al momento, pare non ci sia voglia di distrarre i calciatori con voci di mercato e ogni discorso è stato rimandato al termine della stagione.

Il Napoli potrebbe mettere a segno il gran colpo: il nome è da urlo

In questa situazione d’incertezza Cristiano Giuntoli prova a pianificare il futuro dei partenopei e inizia a guardarsi intorno alla ricerca di un attaccante in grado di raccogliere l’eventuale eredità di Osimhen. Un profilo interessante in ottica azzurra potrebbe essere quello di Roberto Firmino, attaccante del Liverpool.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha deciso di non rinnovare con i Reds e, data la scadenza nel prossimo giugno, potrebbe firmare un nuovo accordo sin da subito per trasferirsi a zero. Dopo un anno difficile Firmino si è ripreso e in Premier League ha già superato il numero dei gol totali messi a segno lo scorso anno; inoltre, è un calciatore di caratura internazionale, che ha vinto tanto e dal grande carisma. L’attaccante brasiliano, però, è un classe ’91 e al Liverpool percepisce un ingaggio di circa 10 milioni. Non sarà facile per lui trovare un contratto alle stesse cifre ma, in caso di un abbassamento delle pretese, il nome di Firmino potrebbe divenire più concreto anche per il Napoli. Sul brasiliano, però, stando alle ultime voci, ci sarebbero anche Inter, Juventus e Atletico Madrid.