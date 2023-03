Roma-Juventus, l’episodio che sconvolge i tifosi: cos’è successo

Durante la gara tra la Roma di Mourinho e la Juventus di Allegri si è verificato un episodio che ha spiazzato tanti tifosi.

L’ultima giornata di campionato è stata contraddistinta da tre gare molto importanti: Napoli-Lazio, Fiorentina-Milan e Roma-Juventus. Tutte e tre queste partite hanno regalato risultati che hanno sorpreso un po’ tutti, visto che sono cadute le squadre che sembravano essere tra quelle più in forma della nostra Serie A.

Il Napoli di Luciano Spalletti, infatti, è caduto venerdì scorso allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio di Maurizio Sarri con il risultato finale di 0-1. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, invece, è riuscita a battere il Milan di Stefano Pioli per 2-1, meritando ampiamente la vittoria. Mentre la Roma di José Mourinho ha sconfitto la Juventus di Massimiliano Allegri con la gran botta di Mancini.

Con questo successo rimediato contro la ‘Vecchia Signora’, il team capitolino è riuscito a rifarsi dalla sconfitta di ormai una settimana fa contro la Cremonese di Davide Ballardini. C’è da dire che la gara dell’Olimpico non è stata giocata a dei grandi ritmi, soprattutto nel primo tempo. Sia la Roma che la Juventus, infatti, hanno speculato rispetto al proprio avversario. Tuttavia, oltre al successo della squadra di José Mourinho sui bianconeri di Massimiliano Allegri, questa partita sarà ricordata per un episodio che ha spiazzato tutti.

Roma-Juventus, Kean è stato espulso dopo appena 40 secondi dal suo ingresso in campo

Il protagonista di questa ‘surreale’ vicenda è Moise Kean, considerando che la gara contro la Roma è durata appena 40 secondi. Massimiliano Allegri, infatti, aveva inserito il centravanti italiano all’89’ come l’ultima mossa per cercare di recuperare la rete di svantaggio. Ma, dopo un contrasto prolungato con Mancini, il calciatore juventino ha dato un calcione al suo avversario, ‘costringendo’ così il direttore di gara di espellerlo.

Lo stesso Massimiliano Allegri,ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, non ha nascosto il suo disappunto per il gravissimo errore compiuto dal suo calciatore: “Espulsione di Kean? Moise ha sbagliato e prenderà una grossa multa. Quando giochi per una grande squadra come la Juventus hai delle responsabilità che devi rispettare. Non è ammissibile”.

Oltre a quelle del suo tecnico, Moise Kean è stato inondato da tantissime critiche. Sui social, infatti, moltissimi tifosi della Juventus si sono scagliati contro l’attaccante della loro squadra del cuore.

Kean, la difesa del fratello: “Sanno solo puntare il dito”

Tuttavia, una voce fuori dal coro è arrivata proprio in queste ore. Giovanni Kean ha infatti difeso così suo fratello sui social: “Purtroppo il calcio italiano è questo. Sanno solo puntare il dito e poi vi domandate perché non ci sono così tanti calciatori italiani. Non sapete un ca..o di calcio e aprite bocca senza avere un motivo. Datevi una sveglia”