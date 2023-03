Il calciomercato Napoli entra nel vivo: Victor Osimhen ha rilasciato una dichiarazione molto importante sul suo futuro.

Il bomber azzurro ha parlato apertamente del suo domani: una frase particolare ha attirato le attenzioni dei tifosi.

Osimhen si è fermato e il Napoli è caduto: gli azzurri hanno rimediato la seconda sconfitta in Serie A proprio nel giorno in cui il nigeriano non è riuscito ad andare in gol dopo otto partite consecutive. La formazione di Spalletti si è dovuta arrendere alla Lazio di Sarri: a fare la differenza è stato proprio un “pupillo” dell’attuale allenatore azzurro, ovvero Vecino. La rete stupenda del centrocampista ha “accorciato” la classifica: l’Inter è ora a -15, un distacco comunque decisamente ampio.

Intanto, però, si parla di futuro: a farlo è stato direttamente il 9 del Napoli.

Calciomercato Napoli, annuncio importantissimo di Osimhen

Il calciomercato è stato fondamentale per la crescita del Napoli. Come ben noto, diversi giocatori importanti hanno detto addio, mentre sono arrivati dei rinforzi che hanno dato da subito un contributo fondamentale. Ad oggi è presto per immaginare che strategia adotterà la dirigenza in estate, anche se circolano già diverse voci. In particolare, si parla con insistenza del futuro di Victor Osimhen, il giocatore più in forma degli azzurri in questo momento.

L’ex Lille sta vivendo la sua miglior stagione a livello personale e sta segnando con una continuità impressionante. Le sue prestazioni non saranno sicuramente sfuggite alle grandi squadre europee e, per questo, si parla di un suo trasferimento in Premier League, con Chelsea e Manchester United che sarebbero in prima fila. Di questo argomento ha parlato lui stesso durante la premiazione come “Miglior atleta straniero in Italia” ricevuto dalla stampa estera.

Come riportato da Sky Sport, Osimhen ha dichiarato: “Giocare in Serie A è bellissimo per me. So che la gente considera la Premier League il campionato più importante al mondo, ma per ora non ci penso, non so cosa accadrà. […] Do il massimo per raggiungere i miei obiettivi e magari per giocare in Premier un giorno, ma mi sto godendo il momento”.

Il centravanti non ha escluso un futuro in Inghilterra, ma ha sottolineato come stia bene al Napoli e ha affermato che, secondo lui, il tifo in Italia è il migliore in assoluto. Di recente, il presidente De Laurentiis ha dichiarato che non sarà difficile trattenere i top player: la prossima sarà un’estate rovente per Osimhen, ma il Napoli cercherà di non cederlo.

Osimhen, dichiarazione d’amore per il Napoli

Dopo aver parlato del suo futuro, Osimhen ha voluto anche marcare il suo senso di appartenenza nei confronti del Napoli e della città: “Quando arrivi a Napoli, da calciatore, ti innamori ancor di più del calcio. Perché la gente dedica la vita al calcio, a tifare la squadra della città e ciò mi spinge ad avere una missione per questa gente”. L’attaccante ha poi aggiunto di voler dare qualcosa di speciale alla tifoseria e ha specificato che quest’anno c’è la possibilità di diventare delle icone.

Nonostante la sconfitta con la Lazio, infatti, la squadra di Spalletti ha un vantaggio di 15 punti sull’Inter: lo scudetto è a portata di mano, mentre la piazza sogna anche un grande cammino in Champions League. Come dichiarato da Osimhen, la squadra ha la chance di entrare per sempre nella storia del Napoli. Il futuro sarà un argomento da trattare più in là, ma lui stesso ha rimarcato il suo amore per la città.