Calciomercato Napoli, Giuntoli scatenato: c’è più di un nome in lista

Dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio, per il Napoli di Giuntoli ci sono delle novità in sede di calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha rimediato venerdì scorso contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri la prima sconfitta stagionale allo Stadio Diego Armando Maradona. I primi due ko di quest’anno, infatti, sono arrivati all’Anfield contro il Liverpool di Klopp e a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Gli azzurri, di fatto, hanno perso contro gli uomini di Maurizio Sarri con il risultato di 0-1, dove il gol decisivo è stato realizzato da Matias Vecino. La gara di venerdì era più che altro da pareggio, ma la Lazio ha comunque meritato il successo. I capitolini, infatti, sono stati bravi a chiudere ogni linea di passaggio al Napoli, il quale è riuscito ad essere pericoloso solo una volta con il gol subito: ovvero con la traversa colpita da Victor Osimhen e la gran parata di Provedel su Kim Min-Jae.

Il Napoli, di fatto, ha avuto meno pulizia nel possesso palla, visto che ha sbagliato appoggi che di solito non sbaglia. Anche lo stesso Luciano Spalletti, nella classica conferenza stampa post partita, ha ribadito che tra i suoi uomini c’è stata meno qualità rispetto al solito: “Il pareggio sarebbe stato più giusto. Non siamo stati bravi a compiere le scelte giuste”. Tuttavia, se dal campo è arrivata la delusione per il ko contro la Lazio, in sede di calciomercato ci sono delle buone notizie per il tecnico toscano.

Calciomercato Napoli, Giuntoli sta monitorando tre calciatori che stanno disputando la Coppa d’Africa Under 20: ecco i nomi

Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, Cristiano Giuntoli, insieme ai suoi collaboratori, sta seguendo tre calciatori che stanno giocando in queste settimane la Coppa d’Africa Under 20 in Egitto. Il primo è Alagie Saine, un difensore centrale del Gambia che gioca nel club danese dell’Horsens. Mentre gli altri due calciatori sono entrambi senegalesi: Pape Diop (centrocampista centrale della squadra belga del Waregem) e Papa Diallo (esterno destro che gioca in Francia con il Metz).

Al netto se questi tre giocatori verranno o meno a Napoli, queste indiscrezioni di calciomercato sottolineano ancora una volta l’attenzione di Cristiano Giuntoli verso i nuovi talenti. Il direttore sportivo partenopeo, oltre a questi tre nomi giovanissimi, sta monitorando seriamente Hojlund dell’Atalanta, il quale potrebbe arrivare al posto di Victor Osimhen.

Proprio la squadra guidata da Gian Piero Gasperini è la prossima che affronterà il Napoli di Luciano Spalletti in campionato. Per questa gara contro l’Atalanta, di fatto, il tecnico toscano potrebbe compiere delle scelte molto importanti.

Spalletti per l’Atalanta sta pensando a tre cambi

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, Luciano Spalletti potrebbe compiere contro l’Atalanta tre cambi rispetto alla gara di venerdì scorso contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, infatti, potrebbe schierare dal primo minuto i vari Ndombele, Elmas e Politano al posto di Anguissa, Zielinski e Lozano.