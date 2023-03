Napoli, la decisione di De Laurentiis: lo vuole in maglia azzurra

Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione importante su un giocatore: il patron romano non vuole lasciarselo scappare

Nel Napoli che stiamo vedendo quest’anno ciò che più ha sorpreso e che è stato più volte sottolineato è stata la forza del gruppo. Tutti stanno facendo la loro parte ed anche coloro che partono spesso dalla panchina si sono fatti trovare pronti quando chiamati in causa.

Se gli azzurri si trovano al primo posto in classifica è anche per questo motivo ed il merito è di Luciano Spalletti che ha creato un gruppo coeso e con fiducia nelle proprie potenzialità. Stesso discorso per gli acquisti estivi che si sono subito calati nella realtà azzurra, ripagando l’affetto e la fiducia dei tifosi. Tra questi c’è Giovanni Simeone che, arrivato in prestito dal Verona, ha convinto non solo i tifosi, ma anche la società e De Laurentiis ha preso una decisione molto importante sul suo futuro.

Riscatto Simeone: ecco cosa ha deciso De Laurentiis

Il suo arrivo aveva suscitato dei dubbi tra la tifoseria partenopea, ma Giovanni Simeone ha dimostrato sul campo di aver tutte le carte in regola per poter dire la sua in una rosa di alto livello come quella del Napoli. L’attaccante argentino, pur non giocando spesso titolare, è stato molto importante per Spalletti ed due dei tre gol siglati hanno avuto un peso non indifferente sulla stagione azzurra. Il Cholito è infatti andato a segno contro Milan e Roma, firmando in entrambe le occasioni il 2-1 e permettendo agli azzurri di conquistare 6 punti molto pesanti. Le prestazioni di Simeone non sono passate inosservate in società e De Laurentiis ha preso la sua decisione sul futuro dell’argentino.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, il patron romano avrebbe dato l’ok per il riscatto del Cholito dal Verona, squadra dalla quale è attualmente in prestito. Il noto quotidiano campano spiega che De Laurentiis ha deciso di versare nelle casse del club veneto i 12 milioni di euro pattuiti in estate e che tale scelta non è stata solo dettata da fattori puramente di campo. Il presidente azzurro, infatti, sarebbe rimasto colpito dall’atteggiamento di Simeone fuori dal campo, avendolo ospitato cordialmente più volte, restando conquistato dalla sua filosofia e dall’amore per la meditazione. Oltre che nei cuori dei tifosi, Simeone ha fatto breccia anche in De Laurentiis ed il patron romano è ora pronto a premiarlo.

Napoli-Simeone: storia di un riscatto annunciato

Mancano ancora alcuni mesi al termine della stagione, ma il Napoli ha già fatto la sua scelta: Giovanni Simeone resterà un giocatore azzurro. L’attaccante argentino si è meritato sul campo questo riscatto ed i tifosi non possono che esserne felici, oltre a non essere sorpresi per la notizia. Per quanto fatto vedere dal Cholito fin qui, infatti, si può tranquillamente parlare di un riscatto annunciato, anche considerata la volontà e la voglia del calciatore argentino di giocare con gli azzurri.

Simeone ha sempre spesso belle parole per il Napoli, dichiarando che vestire la maglia azzurra fosse il suo sogno sin da bambino. Inoltre, l’attaccante argentino si trova molto bene a Napoli ed ha fatto capire di voler restare in Campania anche il prossimo anno. Da entrambe le parti c’è dunque la voglia di proseguire insieme un cammino che finora è stato più che soddisfacente. In questa stagione, Simeone ha collezionato 22 presenze e segnato un totale di 8 reti, di cui 4 in Champions League.